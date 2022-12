https://sputniknews.lat/20221201/para-uruguay-es-ganar-o-sera-ghana-la-que-avance-a-octavos-en-catar-2022-1133080542.html

Para Uruguay es ganar, o será Ghana la que avance a octavos en Catar 2022

MOSCÚ (Sputnik) — La selección de Uruguay tendrá que hacer su mejor partido en la Copa del Mundo de Catar 2022 para superar este viernes a Ghana y avanzar a... 01.12.2022

Uruguay se mide a Ghana y Portugal a Corea del Sur en el cierre de las acciones del grupo H de este mundial de fútbol.Bien complicada es la tarea para los charrúas, que no han marcado un gol y deben derrotar a un combinado ghanés que suma cinco tantos en sus dos partidos.Los suramericanos conseguirán el ansiado boleto si logran la victoria y los surcoreanos no derrotan a los lusos, también es posible que pasen a los octavos con un triunfo de los asiáticos, pero que los celestes terminen con mejor diferencia de goles.Lo cierto es que Uruguay tratará de no verse en la misma situación de México, que el 30 de noviembre se despidió en la fase de grupos, algo que no les sucedía desde hace 44 años. Los suramericanos no quedan eliminados en una fase de grupos desde hace 20 años, en Corea-Japón 2002 cuando terminaron por detrás de Dinamarca y Senegal.Pero ahora tendrán que vencer a una organizada Ghana y a la historia, pues los africanos todavía están dolidos por lo que pasó en los cuartos de final de Sudáfrica 2010.Ese partido estaba empatado 1-1 en el tiempo de descuento y Luis Suárez paró un disparo a portería con la mano, Asamoah Gyan falló el cobro de la pena máxima, y en penales los charrúas ganaron 4-2. Así que un poco de ganas de venganza posiblemente haya también este 2 de diciembre sobre la cancha del estadio Al Yanub.Portugal tiene con el empate ante Corea para terminar líder y le da igual el resultado si Ghana no es capaz de superar a Uruguay. Lo cierto es que hay mucho en juego, pues es posible que terminar segundo te obligue a enfrentar a Brasil.Ghana puede pasar con un triunfo o un empate, en dependencia de lo que haga Corea del Sur y la diferencia de goles. Mientas que los surcoreanos necesitan ganar y que no lo hagan los africanos y también dependen de la diferencia de goles.Portugal y Uruguay eran los favoritos para avanzar en este grupo H pero ya veremos quienes acompañan a los lusos.

