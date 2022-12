https://sputniknews.lat/20221201/rio-silala-fallo-de-la-cij-abre-una-nueva-etapa-en-el-relacionamiento-bolivia-chile-1133085674.html

Río Silala: fallo de la CIJ abre una nueva etapa en el relacionamiento Bolivia-Chile

Río Silala: fallo de la CIJ abre una nueva etapa en el relacionamiento Bolivia-Chile

La Corte Internacional de Justicia –CIJ- estableció que Chile no deberá indemnizar a Bolivia por el uso del agua del Río Silala en el pasado.

2022-12-01T22:00+0000

2022-12-01T22:00+0000

2022-12-01T22:00+0000

en órbita

río silala

chile

bolivia

mauricio funes

el salvador

cij

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1133085531_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a31ef6d0429189422c05a6791b0a2d34.jpg

Río Silala: fallo de la CIJ abre una nueva etapa en el relacionamiento Bolivia-Chile Río Silala: fallo de la CIJ abre una nueva etapa en el relacionamiento Bolivia-Chile

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) hizo público su fallo con respecto al caso "estatus y uso de las aguas del Río Silala", que enfrentó a Bolivia y Chile. En el veredicto se indica que Chile no deberá indemnizar a Bolivia por el uso de las aguas y se aclara que ambas naciones coincidieron en que el río es un curso de agua internacional.El Silala es un manantial de agua dulce que nace en el departamento boliviano de Potosí, fronterizo con Chile, cuyo curso llega al vecino país por una canalización artificial, situación que fue denunciada por el Gobierno de Bolivia.En 2016, Chile decidió demandar ante la CIJ a Bolivia argumentando que se trataba de un río internacional y que tenía derecho a esas aguas sin pago alguno pero luego el Gobierno boliviano presentó una contrademanda ante el mismo organismo, que este 1 de diciembre dirimió la controversia internacional.En Órbita entrevistó al diplomático boliviano Sebastián Michel, para quien, tras este proceso en la CIJ, la posición de ambos países quedó debilitada, y agregó que el fallo puede ser definido como "aburrido", debido a que no tuvo mayores sorpresas.Para el diplomático, en todo este tiempo de controversia "nos dimos cuenta de que las posiciones eran más cercanas de lo que creíamos, la gente que toma esa agua son nuestros primos hermanos, son nuestra sangre", añadió.En Órbita también dialogó con la periodista chilena Catalina Gamboa, periodista y editora en ATON Chile, quien opinó que, aunque el fallo fue favorable a Chile, el hecho marcó un precedente de cara a futuras controversias."En este caso salió más favorecido Chile que Bolivia porque el meollo del asunto estaba en que el río es internacional, hay que recordar que las autoridades señalaron que no había usurpación porque eran aguas que fluían naturalmente desde Bolivia hacia Chile", sostuvo.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la decisión de un juzgado especializado en El Salvador de capturar y llevar a juicio al expresidente Mauricio Funes, exiliado en Nicaragua.El exmandatario está acusado de haber negociado con pandillas criminales a cambio de votos, la Fiscalía asegura que Funes, quien gobernó bajo la bandera del Frente Farabundo Martí (FMLN), pactó con las estructuras criminales y le otorgó beneficios a sus cabecillas en prisión.En Órbita entrevistó al político, diplomático y analista político salvadoreño, Rubén Zamora, para quien, más allá de la sustancia que puedan tener las pruebas en contra del expresidente, hay hechos concretos que no lo dejan bien parado.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

río silala

chile

bolivia

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

río silala, bolivia, chile, fallo, corte internacional de justicia