Argentina reglamenta ley de respuesta integral al VIH

Argentina reglamenta ley de respuesta integral al VIH

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina oficializó la Ley Nacional 27.675 de Respuesta Integral al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)... 02.12.2022

La ley de VIH, promulgada en julio por el presidente, Alberto Fernández, tras haber sido sancionada por el Senado el 30 de junio, se consiguió tras diez años de lucha de la sociedad civil. La reglamentación se produjo en tiempo récord, según señalaron este 2 de diciembre a Sputnik fuentes del Ministerio de Salud.La normativa fue redactada con la contribución de diversas entidades, que desde 2013 impulsaron la reforma de la Ley Nacional de Sida de 1990 para incluir la perspectiva de género y los derechos humanos, según sus autores. La ley constituirá un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación para visibilizar y denunciar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas.La iniciativa, aprobada en la Cámara de Diputados el 5 de mayo, también contempla una pensión no contributiva de carácter vitalicio para los que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.El texto establece además la creación de un régimen de jubilación especial para quienes tengan VIH o hepatitis B o C, de manera que una persona a la que le haya sido diagnosticado el virus o la enfermedad y tenga 20 años de aportes puede jubilarse a partir de los 50 años.Con motivo del día mundial de la lucha contra el sida, celebrado en la víspera, el Gobierno también lanzó una campaña de comunicación masiva de concientización en torno al VIH centrado en impulsar la prevención, el acceso al diagnóstico y el tratamiento adecuado, y para dar a conocer la noción de indetectable = intransmisible, que implica que una persona que contrajo esta infección y tiene carga viral indetectable no transmite el virus.En Argentina 140.000 personas tienen el VIH, de las cuales un 13%, unas 18.200, ignoran que contrajeron esta infección informó el Ministerio de Salud con motivo del Día Mundial de la lucha contra el sida.Los datos epidemiológicos de este país señalan que el 65% de las personas que conoce su diagnóstico se atiende en el sistema público de salud, y que más de 65.000 reciben su medicación del Estado.La tasa de nuevos diagnósticos de VIH descendió un 35% en el último lustro, en relación a los cinco años anteriores, aunque un 30% de los casos se informan de manera tardía, según el último Boletín sobre la Respuesta al VIH y las infecciones transmisión sexual (ITS).En la nación sudamericana se notifican en promedio unos 5.300 casos por año, según el último Boletín sobre la Respuesta al VIH y las infecciones transmisión sexual (ITS).El 69% de los casos se encuentran en varones cisgénero que tienen una edad media de 32 años, mientras que las mujeres cisgénero representan el 29% de los diagnósticos, con un promedio de edad de 35 años. La tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH desciende desde hace una década, de manera que en 2020 este indicador era de 2,5 por cada 100.000 habitantes.Argentina es una de las naciones que lleva adelante un estudio en fase III para encontrar una vacuna preventiva contra el VIH, la infección que ataca el sistema inmunitario del cuerpo y puede causar, si no se trata, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

