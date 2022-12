Perú: pedido de destitución contra Castillo “profundiza enfrentamiento en detrimento del país”

https://sputniknews.lat/20221202/peru-pedido-de-destitucion-contra-castillo-profundiza-enfrentamiento-en-detrimento-del-pais-1133129166.html

El pleno del Congreso peruano admitió un nuevo pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo.

El Congreso de Perú dio luz verde a un nuevo pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo, que será debatido y votado por el plenario el próximo 7 de diciembre.La causal de esta iniciativa, la tercera desde que el presidente asumió el poder en julio de 2021, es su presunta "incapacidad moral permanente" para ejercer el cargo.El mandatario podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por un letrado en caso de que lo entienda pertinente.En Órbita entrevistó a José Reyes, abogado especializado en gestión pública, quien entiende que esta iniciativa legislativa no hace más que profundizar el enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo en detrimento de los problemas del país y los reclamos de los ciudadanos.Reyes agregó que, desde su punto de vista, "al ser la tercera moción, no necesariamente la oposición cuenta con todos los votos para poder aprobarla". El entrevistado entiende que el hecho de que se haya llegado a esta situación no hace más que desacreditar el rol de la OEA en la crisis política que vive el país, tras la visita de una delegación de alto nivel a pedido del presidente Castillo.Al presentar esta nueva moción "se desvía la atención de las funciones y competencias de cada uno de los poderes del Estado y por ende de la posibilidad de destrabar todos los temas y conflictos pendientes en medio de esta crisis", sostuvo.En este contexto recordó que "el grupo de alto nivel de la OEA vino de visita y nos dijo que hay que fortalecer el diálogo y buscar una tregua política y esto no se logra cometiendo errores de ambas partes ni con estas propuestas".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la situación epidemiológica de América Latina, ante el aumento de casos de Covid-19 y las muertes registradas, asociadas a las nuevas variantes del virus.En Órbita entrevistó al virólogo uruguayo Juan Cristina, ex decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quien señaló que el virus se está convirtiendo en endémico, por lo que es de esperar que, cada determinado tiempo, aumenten los casos ante la aparición de nuevas variantes.En Brasil, más del 60% de las enfermedades respiratorias diagnosticadas corresponden a COVID-19 por lo que las autoridades definieron que, desde el 25 de noviembre, esté vigente el uso obligatorio del barbijo en aviones.En Bolivia, el Gobierno informó que se detectó la circulación de la variante conocida como 'Cerbero', subvariante de Ómicron que se estima es más contagiosa. En ese país los casos positivos se incrementaron en un 53 % respecto a la semana pasada.En Perú, el Ministerio de Salud afirmó que el país se encuentra en una quinta ola, luego de un alza sostenida de contagios en las últimas semanas.Ante este panorama, el virólogo señaló que se está ante una "situación controlada, con algunos llamados de atención que nos deben poner en alerta" y agregó que no se puede descartar un empeoramiento de la situación para el invierno en el hemisferio sur.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

