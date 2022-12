https://sputniknews.lat/20221205/que-crees-sobre-la-negativa-del-g7-y-la-ue-de-adquirir-petroleo-ruso-a-precio-de-mercado-1133221728.html

¿Qué crees sobre la negativa del G7 y la UE de adquirir petróleo ruso a precio de mercado?

¿Qué crees sobre la negativa del G7 y la UE de adquirir petróleo ruso a precio de mercado?

La Unión Europea (UE) y el Grupo de los Siete (G7) acordaron imponer un tope de precio a la importación de crudo ruso en 60 dólares por barril. Desde Moscú... 05.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-05T18:00+0000

2022-12-05T18:00+0000

2022-12-05T18:00+0000

economía

📊 encuestas

📈 mercados y finanzas

rusia

europa

g7

📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/01/1093690096_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_00b2596bc03298e7d34f424a881d4755.jpg

Rusia era el principal proveedor de petróleo a Europa occidental, cubriendo aproximadamente el 20% de las necesidades de materias primas de la UE. En respuesta a la operación militar especial de Ucrania, los países occidentales lanzaron una avalancha de sanciones contra Rusia con el objetivo, entre otras cosas, de bajar los ingresos de Moscú.Los países miembros de la OPEP+ decidieron, el pasado 4 de diciembre, mantener sus niveles actuales de reducción en dos millones de barriles de crudo al día. El anuncio llega luego de que el G7 y la UE se negaran a adquirir petróleo ruso a un precio mayor que 60 dólares por barril.El vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak reiteró que Rusia no abastecerá de petróleo a los países que fijen un techo a los precios, sea cual sea, de 60 dólares o cualquier otro, pues se trata de una interferencia en los instrumentos de mercado. Además, agregó que Moscú está abierta a la cooperación con aquellos consumidores que estén dispuestos a trabajar según las reglas del mercado.El pasado 24 de noviembre, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo que Moscú no suministrará petróleo a los países que se sumen a la medida de imponer un tope a los precios del combustible ruso. Antes de que la medida fuera acordada, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia no suministrará nada al exterior que perjudique sus intereses.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📊 encuestas, 📈 mercados y finanzas, rusia, europa, g7, опросы, 📰 consecuencias del techo al precio del petróleo ruso, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia