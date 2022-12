https://sputniknews.lat/20221206/entre-sequias-y-plagas-argentina-y-paraguay-sufren-escasez-de-mandioca-1133260191.html

Entre sequías y plagas: Argentina y Paraguay sufren escasez de mandioca

Entre sequías y plagas: Argentina y Paraguay sufren escasez de mandioca

Los cultivos de mandioca, un alimento típico en Sudamérica, se vieron castigados por la sequía y el asedio de plagas y enfermedades. La región advierte... 06.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-06T16:20+0000

2022-12-06T16:20+0000

2022-12-06T16:20+0000

paraguay

argentina

misiones

🥚 alimentación

cosecha

economía

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108658/35/1086583577_0:284:2016:1418_1920x0_80_0_0_493c155a0c6d8c79a621f873bae08f32.jpg

Las sequías de los últimos meses afectaron considerablemente los cultivos de mandioca en Paraguay y en el norte de Argentina, especialmente en la provincia de Misiones, el mayor productor de este alimento en ese país.Los países sudamericanos no tuvieron prometedoras cosechas. Hasta septiembre, Argentina redujo el 50% de su producción de mandioca pese a que se mantiene una "alta demanda".En este sentido, el gerente de la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo, Hugo Reckziegel, dijo a una radio local que si bien las plantaciones no murieron, "los rindes eran muy malos" y agregó que "la situación se agravó al llevar esto a la industria, debido a que no pudo recuperar el porcentaje de fécula que se observaba en las raíces".A esta situación se suma la falta de imposibilidad de importar mandioca desde Brasil o Paraguay debido a restricciones legales vigentes.A contramano de los problemas para producir, la demanda de mandioca se disparó gracias a que la fécula de mandioca es cada vez más utilizada en la elaboración de alimentos sin gluten. Eso fortaleció un aumento del precio cercano al 200% en 2022.Los pronósticos no son alentadores para el sector. Los productores, que cobran en función del porcentaje de fécula en raíces, habitualmente obtenían un 27% del rendimiento de la fécula y pasaron a obtener 22%, explicó el experto, advirtiendo que en 2023 la escasez de fécula "será terrible".Igual que en el norte argentino, en Paraguay, una extensa sequía que duró cuatro meses debilitó las plantas de mandioca y las hizo más atractivas para los insectos y enfermedades. Los productores debieron lidiar con insectos chupadores como la mosca blanca, que se alimenta del follaje de la mandioca, provocando severos daños que pueden debilitar la planta en tres meses.El ingeniero Moisés Vega, del Ministerio de Agricultura de Paraguay, dijo al diario local ABC que los daños de la mandioca "nunca antes" habían tenido tanta "agresividad y perjuicio".Asimismo, las inclemencias climáticas también tuvieron un papel en la baja producción: tras la sequía, una granizada y lluvias repentinas y extensas contribuyeron a que la mandioca no pudiera recuperarse.Según Vega, la calidad de la mandioca que se encuentra en el mercado también se vió afectada, ya que se desconoce su procedencia y "es pésima para el consumo".

https://sputniknews.lat/20220708/el-almidon-de-yuca-una-oportunidad-mas-saludable-y-economica-para-colombia-1128002908.html

https://sputniknews.lat/20220121/este-tuberculo-latinoamericano-podria-ser-la-clave-para-mantener-un-buen-colesterol-1120617648.html

paraguay

argentina

misiones

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

paraguay, argentina, misiones, 🥚 alimentación, cosecha, 📈 mercados y finanzas