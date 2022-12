https://sputniknews.lat/20221206/global-times-el-plan-de-eeuu-para-mantener-la-hegemonia-difamando-a-china-no-funcionara-1133257167.html

'Global Times': el plan de EEUU para mantener la hegemonía difamando a China no funcionará

'Global Times': el plan de EEUU para mantener la hegemonía difamando a China no funcionará

De acuerdo con el diario chino 'Global Times', el Gobierno de los Estados Unidos está desesperado por contener el crecimiento de China "antes de que sea... 06.12.2022

Y es que, apunta el medio, Washington ha instigado disputas entre Pekín y sus vecinos para presentar al país asiático como un retador del sistema regional y global para así reforzar la imagen de China que EEUU quiere imponer en otras naciones. Sin embargo, asegura el diario, esta estrategia no le funcionará a Estados Unidos, país que lo único que busca al señalar a China como la única nación con el suficiente poder "para remodelar su región y el orden internacional" es perpetuar su dominio. A medida que la brecha de poder entre el gigante asiático y Washington se reduzca, las ilusiones de EEUU solo se volverán más difíciles de realizar. Por ello, apunta el medio, Washington se ha empeñado a propagar la teoría de la "amenaza de China". "No puede detener la tendencia de su declive", sentencia el artículo en donde también se señala que la bandera de justicia de la que EEUU busca siempre adueñarse ha sido derribada por la realidad en múltiples ocasiones, por lo que los mismos aliados de Washington ya dudan del país. Recientemente, el medio estadounidense Politico publicó que un alto funcionario de la Unión Europea (UE) reveló que los aliados de dicho bloque están molestos con Estados Unidos porque es el único que se ha visto beneficiado con el conflicto en Europa del Este.De acuerdo con un funcionario europeo citado por el medio, el país norteamericano es el único al que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha beneficiado porque ahora vende más combustible y a un precio más alto, y también vende más armas.A nueve meses desde el inicio del conflicto en Europa del Este, los países del bloque europeo se han enfrentado a niveles inflacionarios, precios de combustibles y energía sin precedentes, además de a la poca solidaridad de su aliado trasatlántico.EEUU no solo ha elevado hasta cuatro veces el precio del combustible que vende a los europeos, detalla Politico, pues la Administración Biden recientemente anunció un paquete de subsidios a las empresas ecológicas, con lo que se prevé que aumente la fuga de capital que asedia a los países de la UE.

china

eeuu

