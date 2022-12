https://sputniknews.lat/20221207/crean-una-molecula-luciernaga-para-la-administracion-selectiva-de-farmacos-1133288220.html

Crean una molécula 'luciérnaga' para la administración selectiva de fármacos

Especialistas de la Universidad Federal de Siberia (SFU) desarrollaron una nueva molécula transportadora con 'balizas' para visualizar la prestación selectiva...

ciencia

moléculas

rusia

universidad federal de siberia

Admiten que la sustancia propuesta es hipoalergénica, refuerza la inmunidad, tiene baja toxicidad y posee otras cualidades útiles. Los resultados están publicados en la revista Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics.Los científicos indicaron que los polímeros biológicamente compatibles por sí solos no son capaces de producir fluorescencia, en otras palabras, brillar. Transformarlos en polímeros fluorescentes permite crear herramientas para su visualización en diversos sistemas biomédicos.Tales conexiones pueden servir de vehículo para introducir fármacos en el organismo o como sensor sensible a la temperatura o al equilibrio ácido-alcalino del entorno, explicaron los expertos.Fabricarlas exige atención como existe la posibilidad de sobrecargar la molécula funcional, que deberá transportar el fármaco activo, con 'balizas' luminosas. Más allá, se requiere que estos sistemas sean hipoalergénicos y poco tóxicos, subrayan los investigadores.El equipo de la Universidad Federal de Siberia propuso el arabinogalactano— un polisacárido natural hidrosoluble derivado del alerce siberiano— como base del polímero luminiscente. Esta sustancia penetra bien tras las membranas de las células vivas, tiene un efecto beneficioso sobre el sistema inmunitario y posee otras propiedades beneficiosas.Las combinaciones complejas hidrosolubles producidas pueden usarse para crear sistemas más complejos con varios luminóforos-'baliza'."Resultó que un colorante luminoso puede 'coserse' a un polímero utilizando varios mecanismos intermoleculares. Los datos obtenidos sobre rendimientos cuánticos en fluorescencia serán útiles en la investigación fundamental de la fluorescencia", afirmó Evguenia Slusariova, profesora del Departamento Básico de Fotónica y Tecnologías Láser de la SFU.

