El Kremlin advierte que presupuesto de "confrontación" de EEUU desestabilizará más Europa

El Kremlin advierte que presupuesto de "confrontación" de EEUU desestabilizará más Europa

MOSCÚ (Sputnik) — El presupuesto de Defensa de Estados Unidos tiene un carácter de confrontación que desestabilizará más a Europa, declaró el portavoz del... 07.12.2022, Sputnik Mundo

Asimismo comentó que estas características podrían llevar a desestabilizar todavía más la situación en el continente europeo.El presupuesto de Defensa de EEUU para 2023, aprobado por ambas cámaras del Congreso, prevé otorgar 800 millones de dólares adicionales a Ucrania, así como más de 6.000 millones para contener a Rusia en Europa y elaborar una estrategia para luchar contra las armas supersónicas. El presupuesto también prohíbe de manera permanente el intercambio de datos con Rusia sobre los sistemas de defensa contra misiles.El supuesto intento de un golpe de Estado en AlemaniaLa supuesta preparación de un golpe de Estado en el territorio alemán es un problema interno de Alemania, aseguró Peskov. Las fuerzas de seguridad de Alemania arrestaron horas antes a 25 personas vinculadas a un grupo que supuestamente planeaba un golpe de Estado, según aseguró la Fiscalía de este país."Se trata de un problema interno de Alemania, y ellos mismos declaran que no se puede hablar de ninguna injerencia rusa, aquí nos enteramos de todo eso por los informes de los medios de comunicación, no tenemos nada que decir al respecto", dijo Peskov.Varios medios aseguran que entre los detenidos en Alemania se encuentran ciudadanos de Austria, Italia y una mujer rusa. Ciertas fuentes de la Fiscalía alemana aclararon que el presunto rol de la mujer era buscar contactar con representantes de Rusia. La entidad remarcó que no tiene evidencias que apunten a un posible apoyo a los "golpistas" de las autoridades rusas.

