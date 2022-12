https://sputniknews.lat/20221207/la-estrella-de-lucha-libre-vampiro-canadiense-capacitara-a-la-policia-de-guadalajara-mexico-1133277994.html

La estrella de lucha libre 'Vampiro Canadiense' capacitará a la policía de Guadalajara, México

La estrella de lucha libre 'Vampiro Canadiense' capacitará a la policía de Guadalajara, México

El municipio de Guadalajara, Jalisco, al oeste de México, contrató a la estrella de lucha libre profesional 'Vampiro Canadiense' para que capacite a 100... 07.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-07T03:31+0000

2022-12-07T03:31+0000

2022-12-07T03:31+0000

américa latina

méxico

💢 insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1133277845_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6ac5d74efe6c0f123f3e1b6fa7e82d1c.jpg

"Personalmente entrevisté al dueño de la empresa, él tiene los conocimientos, las certificaciones y además está mostrando un curriculum muy interesante, que nos va a permitir a nosotros entrenar a 100 policías y no solo eso, sino que ellos van a ser replicadores de los conocimientos de lo que van a aprender. En las últimas fechas los policías han recibido muchos ataques directos y necesitamos urgentemente capacitación al respecto", declaró la Comisaría de la Policía de Guadalajara. El 14 de octubre, el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de Guadalajara autorizó por unanimidad el pago por 290.000 pesos mexicanos (unos 14.664 dólares) a favor de la empresa Vampiro Canadiense S.A. de C.V. La contratación, además, se hizo por adjudicación directa, lo que significa que no hubo otras empresas que fueran consideradas para impartir la capacitación, pues el Gobierno le ofreció el trabajo directamente al luchador. La información fue dada a conocer por el medio local Mural, tras lo que el alcalde del municipio, Pablo Lemus, defendió la decisión de contratar al luchador ya que, aseguró, el Vampiro ha impartido este tipo de cursos a policías de Zapopan, otro municipio del estado, y dio resultados favorables. Aseguró que no se impartirán técnicas de lucha libre o defensa personal, sino capacitación para implementar programas para reducir el índice delictivo en colonias vulnerables.La justificación que se dio para contratar los servicios de la empresa del luchador fue que los elementos del cuerpo policial requieren aprender a defenderse de ataques directos. Por otro lado, elementos de la corporación de seguridad del municipio se quejaron porque no recibieron un aumento salarial por parte de Lemus, quien sí otorgó un fuerte pago al Vampiro.

https://sputniknews.lat/20221022/identifican-a-funcionario-de-morena-entre-las-victimas-mortales-de-balacera-en-jalisco-1131754393.html

https://sputniknews.lat/20211228/periodista-acusa-amenazas-del-gobernador-de-jalisco-si-me-matan-saben-quien-es-responsable-1119808377.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, 💢 insólito