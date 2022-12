https://sputniknews.lat/20221207/lavrov-la-globalizacion-a-la-manera-estadounidense-termino-se-esta-construyendo-un-nuevo-sistema-1133281290.html

Lavrov: la globalización a la manera estadounidense terminó, se está construyendo un nuevo sistema

Lavrov: la globalización a la manera estadounidense terminó, se está construyendo un nuevo sistema

La globalización a la manera estadounidense ha terminado, se está construyendo un nuevo sistema que no dependerá de los caprichos de nuestros antiguos socios... 07.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-07T09:19+0000

2022-12-07T09:19+0000

2022-12-07T09:37+0000

internacional

rusia

occidente

serguéi lavrov

brics

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/07/1133281136_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eb377ae18c1ec52130dca243293a4527.jpg

Anotó que Rusia no quería seguir haciéndose ilusiones de que Occidente, que "demostró ser totalmente indigno de confianza, poco fiable y mendaz", participaría de buena fe en los procesos de globalización que él mismo había creado y no abusaría de ellos. "La globalización a la americana se acabó. Algunos procesos residuales tendrán que perdurar inevitablemente, pero en paralelo se está construyendo un nuevo sistema, tanto financiero como logístico, que no debe depender de los caprichos y el sentido de superioridad de nuestros antiguos socios occidentales", comentó Lavrov, agregando que Rusia tiene verdaderos socios dentro de los BRICS, la OCS, la CEEA y la CEI.En su discurso pronunciado en el foro internacional 'Lecturas Primakov' el ministro de Exteriores habló también sobre la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que, según él, sigue siendo la principal fuerza impulsora en las relaciones no solo con Rusia, sino también con otros países del mundo.Además, el alto funcionario expuso que la OTAN "se negó descaradamente y sin sonrojarse siquiera a admitir que habían prometido tanto a [Mijaíl] Gorbachov como a [Borís] Yeltsin no expandirse hacia el Este, aunque había muchas pruebas de que mentían".En la opinión de Lavrov, la OTAN penetrará rápidamente en la región de Asia-Pacífico, tras lo cual reclamará la línea de defensa de la Alianza en el mar de la China Meridional."No si, sino cuando —y esto sucederá rápidamente— la penetración de la OTAN en la región de Asia-Pacífico se realice, creo que volverán a enfatizar que la línea de defensa se mantiene, la OTAN es una alianza defensiva, solo que la línea de defensa estará en el mar de la China Meridional", puntualizó.En cuanto al líder de la Alianza, EEUU, el ministro consideró que el país se retuerce como un "gusano en una sartén" al no querer debatir el tema de los laboratorios biológicos militares en Ucrania.¿La expansión del BRICS en camino?El BRICS puede transformarse en una unión de 15-17 países si se satisfacen todas las solicitudes de adhesión, enfatizó Lavrov."Este formato [RIC — Rusia, India y China] dio entrada a los Cinco BRICS, que ahora gozan de enorme atención, y toda una fila de Estados con pretensiones de ser miembros de pleno derecho está en fila. Si todos están satisfechos, los cinco se convertirán en entre 15 y 17 países", indicó.El 8 de noviembre, Argelia presentó una solicitud formal para ingresar al grupo de los BRICS. La idea de incorporar nuevos miembros al bloque la había planteado China en mayo pasado. Según Pekín, esto contribuiría a aumentar la influencia y la representatividad del grupo, así como a demostrar su carácter inclusivo y abierto. Después de eso varios países, entre ellos Argentina e Irán, han mostrado su disposición a sumarse a la asociación.El grupo BRICS es una asociación económico-comercial informal intergubernamental de cinco países en rápido desarrollo (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), donde se plantea el objetivo de fomentar el diálogo y la cooperación multilateral.

https://sputniknews.lat/20221205/rusia-envia-senales-de-advertencia-a-eeuu-y-a-la-otan-para-evitar-enfrentamiento-1133225037.html

https://sputniknews.lat/20221109/podria-el-grupo-de-los-brics-formalizar-una-alianza-militar-1132274110.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, occidente, serguéi lavrov, brics, otan