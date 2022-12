https://sputniknews.lat/20221207/mas-de-la-mitad-de-los-habitantes-de-escocia-aboga-por-independizarse-del-reino-unido-1133300730.html

Más de la mitad de los habitantes de Escocia aboga por independizarse del Reino Unido

Según ese estudio, el 56% de los escoceses apoya la idea de la independencia, mientras el 44% está en contra. El número de partidarios de una Escocia independiente aumentó el 6%, en comparación con el mismo sondeo de mayo pasado.Los resultados de la nueva pesquisa muestran que de celebrarse nuevas elecciones generales, la mayoría de los escoceses (51%) daría su voto al Partido Nacional Escocés (SNP), que promueve enérgicamente la idea de la independencia. En segundo lugar estaría el opositor Partido Laborista (25%), y en el tercero, el gobernante Partido Conservador (13%), que cae el 12%, en comparación con el resultado obtenido en las elecciones de 2019.Al mismo tiempo, el 52% de los habitantes de la región se muestra satisfecho con la actividad de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, del Partido Nacional Escocés.Entre los escoceses no hay una opinión unánime sobre la fecha de una eventual celebración de un referendo de independencia. El 35% cree que es necesario convocarlo en 2023, y el 34% dice que más tarde.El sondeo se llevó a cabo entre el 28 de noviembre y el 5 de diciembre conjuntamente con el canal de televisión STV News, usando el método de entrevista telefónica, y abarcó a 1.065 escoceses mayores de 16 años.El Tribunal Supremo del Reino Unido definió como ilegítima la celebración del referendo independentista en Escocia sin contar con la aprobación del Gobierno británico.Nicola Sturgeon anunció en más de una ocasión la intención de convocar el referendo en 2023, pero los ex primeros ministros Boris Johnson y Liz Truss declararon que no lo permitirían porque el pueblo escocés ya manifestó su voluntad sobre este asunto en 2014, cuando el 55% votó en contra de la separación y el 45% a favor.El nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, también descartó su celebración e instó a respetar los resultados obtenidos en 2014.

