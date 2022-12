https://sputniknews.lat/20221207/oposicion-de-peru-busca-los-votos-necesarios-para-destituir-a-pedro-castillo-1133302634.html

Oposición de Perú busca los votos necesarios para destituir a Pedro Castillo

Por tercera ocasión, el pleno del Congreso de Perú definirá la continuidad del mandatario Pedro Castillo. Aunque busca votos de disidentes del oficialista Perú... 07.12.2022, Sputnik Mundo

américa latina

perú

pedro castillo

política

📰 intentos de vacancia contra pedro castillo

La oposición de Perú va por su tercer intento de destituir al presidente Pedro Castillo a través de una moción de vacancia en el Congreso. Sin embargo, los partidos opositores requieren votos de otras bancadas, ya que los 81 votos asegurados en la previa no serían suficientes para alcanzar los dos tercios del Congreso necesarios —unos 87 votos— para aplicar la figura constitucional.De acuerdo a lo anunciado en los días previos, ocho de las bancadas opositoras al Gobierno apuestan mayoritariamente por la vacancia presidencial: Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Integridad y Desarrollo, Somos Perú y Podemos Perú.El 1 de diciembre, cuando el Congreso votó admitir la moción de vacancia, cuatro legisladores del oficialista Perú Libre sorprendieron al votar a favor de la admisión, motivados también por las discrepancias dentro del oficialismo sobre la designación de Betssy Chávez al frente del Consejo de Ministros.Sin embargo, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aclaró que el partido no apoyará la vacancia de Castillo. "Perú Libre no apoyará el golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia", escribió en Twitter.Los congresistas promotores de la vacancia de Castillo argumentan que, de no tomar medidas, el Ejecutivo podría disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas para conformar un nuevo Parlamento.Las suspicacias de la oposición se basan en la interpretación que el Gobierno hace de la cuestión de confianza presentada días atrás por el ex primer ministro Aníbal Torres. Al considerar que el Congreso no dio su confianza a Torres, el Gobierno de Castillo podría convocar a elecciones legislativas si el Congreso vuelve a negar la confianza a otro Consejo de Ministros.Con este pedido de vacancia el presidente Pedro Castillo afronta su tercer intento de destitución en menos de un año y medio de mandato. Los anteriores fueron tratados en marzo de 2022 y en noviembre de 2021, aunque en ninguna de las instancias se llegó a los votos suficientes. Además, contra Castillo pesó un juicio político por traición a la patria, que fue anulado por falta de pruebas por el Tribunal Constitucional.Pero no es el único intento vigente de destituir al presidente. La oposición tramita, en paralelo, un recurso de "incapacidad temporal" contra Castillo que podría suspenderlo en el cargo por un período de hasta 36 meses. Este instrumento, regulado en el artículo 114 de la Constitución, necesita reunir 66 votos para ser aplicado por parte del Congreso.

perú

perú, pedro castillo, política, 📰 intentos de vacancia contra pedro castillo