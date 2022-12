https://sputniknews.lat/20221208/el-tribunal-de-justicia-de-la-ue-aclara-como-debe-aplicarse-el-derecho-al-olvido-1133326266.html

El Tribunal de Justicia de la UE aclara cómo debe aplicarse el derecho al olvido

MOSCÚ (Sputnik) — El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó cómo debe aplicarse el llamado derecho al olvido en los motores de búsqueda, cuando el... 08.12.2022, Sputnik Mundo

"En caso de que el solicitante de la retirada de enlaces presente medios de prueba pertinentes y suficientes que sean idóneos para fundamentar la solicitud y que acrediten la inexactitud manifiesta de la información que se recoge en el contenido indexado, el gestor del motor de búsqueda tiene obligación de atender a dicha solicitud. Más aún cuando el solicitante esté presentando una resolución judicial que lo declare", explicó el tribunal en un comunicado de prensa.En los demás casos, y a menos que una resolución judicial indique lo contrario, el gestor no estará obligado a implementar el derecho de supresión, si bien el solicitante tendrá la posibilidad de apelar a la autoridad de control o a los tribunales.El Tribunal de Justicia de la UE hizo esta interpretación a solicitud de la justicia alemana en relación con un litigio entre Google y dos ejecutivos de un grupo de sociedades de inversión.Estos pidieron a Google que retirara de los resultados de una búsqueda efectuada a partir de sus nombres aquellos que incluían enlaces a artículos con una visión crítica del modelo de inversión de dicho grupo, así como sus fotos presentadas en forma de imágenes de previsualización. Dichos artículos, según ellos, recogen alegaciones fácticas inexactas. Por su parte, Google se negó, argumentando que no sabía si la información recogida en los artículos es o no exacta.

