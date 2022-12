https://sputniknews.lat/20221208/rebeldes-matan-a-130-civiles-en-el-este-de-la-republica-democratica-del-congo-1133330113.html

Rebeldes matan a 130 civiles en el este de la República Democrática del Congo

Rebeldes matan a 130 civiles en el este de la República Democrática del Congo

MOSCÚ (Sputnik) — Los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) asesinaron a no menos de 131 civiles en el este de la República Democrática del Congo (RDC)

internacional

república democrática del congo (rpc)

africa

onu

Los asesinatos fueron perpetrados el 29 y el 30 de noviembre en los poblados de Kishishe y Bambo, en la provincia de Kivu del Norte.El 30 de noviembre el ministro de Exteriores de Angola, Tete Antonio, anunció el alto el fuego en el este de la RDC logrado después de la cumbre entre el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y el canciller de Ruanda, Vincent Biruta, en la capital angoleña de Luanda.A su vez, los representantes del M23 declararon que no tienen nada que ver con los acuerdos ya que no asistieron a la cumbre.La RDC acusa a Ruanda de apoyar a los rebeldes, mientras ese país niega tener vínculos con el grupo. Además, ambos se acusan mutuamente de bombardear las zonas fronterizas.El Movimiento 23 de Marzo, que lucha por los intereses de la minoría étnica tutsi, se disolvió en noviembre de 2013 tras una grave derrota militar. Sin embargo, en noviembre de 2021 los rebeldes volvieron a tomar las armas, acusando a las autoridades de la RDC de incumplir con los acuerdos que preveían la admisión de sus combatientes desarmados al Ejército del país.La Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco) cuenta con no menos de 14.000 cascos azules y es considerada la mayor misión internacional de la ONU.

