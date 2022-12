https://sputniknews.lat/20221209/brasil-gabinete-anunciado-por-lula-fue-una-senal-clara-para-sus-aliados-mas-cercanos-1133394083.html

Brasil: gabinete anunciado por Lula fue "una señal clara para sus aliados más cercanos"

La designación de Fernando Haddad en Economía y de José Múcio en Defensa son las más destacadas del nuevo gabinete. En otro orden, se investiga en Perú si hubo terceros involucrados en el discurso de Pedro Castillo para disolver el Congreso. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, eligió al exministro de Educación Fernando Haddad, como ministro de Economía. Rui Costa será el ministro de la Casa Civil, José Múcio será ministro de Defensa, Flávio Dino, ministro de Justicia y Mauro Vieira estará a cargo de las Relaciones Exteriores.El futuro presidente aseguró que decidió anticipar el anuncio de algunos ministerios porque "es necesario que algunas personas empiecen a trabajar" y también destacó que no va a frustrar las expectativas de los brasileños que creen que el Gobierno funcionará bien, porque "no tiene derecho" a equivocarse.En Órbita entrevistó a Augusto Ruas, doctor en Economía y coordinador del curso de Economía de la Facultad de Campinas, quien indicó que parte del gabinete anunciado es una señal, primero hacia su partido y a sus aliados más cercanos."El anuncio tiene varias interpretaciones, por un lado el nombramiento de un hombre aprobado por los militares para Defensa, dado que Lula se ha caracterizado por ser un conciliador e intentará mantener una relación pacífica con las FFAA", sostuvo.Ruas señaló que, a partir de ahora, "es de esperar que haya una segunda vuelta más ligada a los aliados más recientes y que tenga como fin buscar apoyos en un Congreso que será difícil".El mayor impacto en las designaciones estuvo en la figura del futuro ministro de Economía y en las resistencias que genera el nuevo titular de Defensa.Por su parte Fernando Haddad, "aunque sufre muchas resistencias en sectores ligados a las finanzas, se puede definir como la mayor apuesta política de Lula en este momento", opinó Ruas.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la investigación que se está desarrollando en Perú para saber si hubo terceros involucrados en el discurso del expresidente Pedro Castillo, que tenía como objetivo disolver el Congreso.El expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, denunció este hecho aunque reconoció que la disolución del Congreso pretendida por Castillo, previo a su destitución, era inconstitucional.Bellido afirmó que la decisión de anunciar el cierre del Congreso "fue funesta" y vía Twitter agregó: "Hay indicios de que el presidente fue obligado a leer el mensaje y quien redactó el texto lo hizo con el fin de dar argumento a la vacancia".En Órbita entrevistó a Omar Awapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, quien explicó que la Justicia está investigando los hechos del día 7 de diciembre y que, por el momento, los señalamientos de Bellido no están confirmados.El analista añadió que el hecho de que Castillo esté detenido complica sus posibilidades de asilarse en el exterior, más allá de que México continúe con la oferta para el exmandatario.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

