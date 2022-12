https://sputniknews.lat/20221209/china-pide-a-belgica-revisar-resolucion-sobre-taiwan-y-advierte-que-esta-jugando-con-fuego-1133379080.html

China pide a Bélgica revisar resolución sobre Taiwán y advierte que está jugando con fuego

MOSCÚ (Sputnik) — Pekín advirtió que Bélgica está jugando con fuego en el asunto de Taiwán y exigió que el Parlamento belga revise su resolución sobre "la... 09.12.2022, Sputnik Mundo

El diplomático en su mensaje destacó el carácter "sensible" del problema de Taiwán e instó a Bélgica a no apoyar con ningún medio a las fuerzas de la "independencia de Taiwán", para mantener con esfuerzos conjuntos las relaciones chino-belgas.La resolución, presentada por la presidenta del comité de asuntos exteriores del Legislativo belga, Els Van Hoof, insiste en la desescalada, condena la "agresión de China contra Taiwán" e insta a Pekín a "abstenerse de tomar cualquier medida que desestabilice aun más la región".Els Van Hoof, a quien está dirigida la carta del embajador chino, dijo a Politico que la resolución no reconoce la independencia de Taiwán ni contiene llamamientos a lograrla, solo "subraya que China y Taiwán no deben infringir el estatus quo de modo unilateral".Los vínculos entre Pekín y Taipéi se rompieron en 1949 después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang, encabezado por Chiang Kai-shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a Taiwán.Las relaciones entre Taiwán y la China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.

