Ex primer ministro cree que Castillo leyó "obligado" el mensaje de disolución del Congreso de Perú

El expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, reconoció que la disolución del Congreso del Perú pretendida por Pedro Castillo era inconstitucional... 09.12.2022, Sputnik Mundo

En su discurso, el expresidente Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso de la República y la reforma del sistema judicial del país, junto con convocar a elecciones a la brevedad posible.El denominado autogolpe en el que habría incurrido Castillo selló su suerte política horas antes de que el mismo Congreso peruano votara la moción de vacancia presidencial para destituirlo.La medida tomada por Castillo fue criticada tanto por la oposición política como por un sinnúmero de allegados y ministros, que uno a uno fueron renunciando a sus cargos. El ex primer ministro Guido Bellido afirmó a la cadena local RPP que "fue una decisión funesta que el presidente haya optado por cerrar el Congreso de la República".No obstante, Bellido afirmó que Castillo habría sido obligado a leer el mensaje de la disolución del Congreso y exigió conocer a quiénes están detrás de la redacción de dicho texto."Quienes elegimos a Pedro Castillo como presidente de la república, exigimos la cabeza de quien redactó el mensaje presidencial a sabiendas de que no se podía disolver el Congreso al margen de las leyes", señaló Bellido.Bellido fue incluso más allá y aseguró que el mandatario no se encontraba dentro de sus facultades mentales, y exigió una prueba o examen toxicológico sobre el ex jefe de Estado peruano.

