Exministro del Interior peruano: lo más "sensato" sería llamar a elecciones

"Lo sensato sería llamar a elecciones, pero parece [Boluarte] que no lo hará. No por ahora, por lo menos. Sería lo más sensato porque Dina no tiene partido, ni bancada, ni respaldo popular. Sí tiene muchos enemigos. Será un Gobierno inestable", afirmó Rospigliosi, quien fue ministro de Interior en los años (2001-2002 y 2003-2004), durante la administración de Alejandro Toledo (2001-2006).