Inglaterra-Francia: el duelo más trepidante de los cuartos de final de Catar

MOSCÚ (Sputnik) — El partido de este sábado entre Francia e Inglaterra será el más esperado de los cuartos de final del Mundial de fútbol Catar 2022, pues se... 09.12.2022

Un duelo de máximo nivel entre Francia, vigente campeona del mundo, e Inglaterra, actual subcampeona de Europa y semifinalista en Rusia 2018. Las dos escuadras llegan en muy buena forma a esta instancia tras protagonizar excelentes duelos en las fases previas.Este será el tercer encuentro entre Inglaterra y Francia en un Mundial, con los ingleses como dominadores con un 2-0 en 1966 y 3-1 en 1982, los dos en la fase de grupos de ambos torneos.Francia busca la posibilidad de revalidar título y para ello cuenta con una de las mejores plantillas del certamen, que partido a partido ha demostrado su profundidad en ataque y sus muchas variantes en las diferentes áreas. Aunque lo verdaderamente diferencial es Kylian Mbappé, para muchos el mejor jugador del planeta en la actualidad.Mbappé centrará la atención sobre la cancha del estadio Al Bayt y sin lugar a dudas será un dolor de cabeza para las defensas inglesas, pues lleva cinco goles y dos asistencias en este torneo y espera incrementar sus cifras.Se piensa que el lateral inglés Kyle Walker sea el encargado de 'custodiar' al delantero del París Saint-Germain, aunque sabemos que a Mbappé no se le puede controlar del todo.Los galos cuentan con un ataque muy estructurado en el que, aparte de Mbappé, no se puede descuidar a un delantero letal como Olivier Giroud, que lleva tres goles en el mundial. Y a ellos se suma un hombre que arrastra muchas marcas, Antoine Griezmann y un imparable por derecha como es Ousmane Dembélé que también suma dos asistencias.Pero Francia no solo es ataque, cuenta con un centro del campo muy productivo, con un joven Aurelien Tchouameni, encargado de guiar a los suyos, mientras que en defensa Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano y Theo Hernández tendrán la dura tarea de frenar al equipo más goleador del torneo.Los ingleses quieren hacer historia y volver a unas semifinales (fueron cuartos en Rusia 2018), o incluso ganar el trofeo como ya lo hicieron en 1966 cuando fueron sede del torneo.Inglaterra llega a esta instancia como uno de los equipos que todavía está invicto en el torneo y como el máximo goleador con 12 tantos, los que fueron conseguidos por ocho jugadores distintos, aunque Marcus Rashford y Bukayo Saka llevan tres cada uno.Rashford no será titular, pues el puesto de delantero lo ocupa el hombre gol de Inglaterra, Harry Kane, que suma un gol y tres asistencias. Junto a él podrían estar Saka y Phil Foden, aunque haya que contar con el regreso de Raheem Sterling.También hay que ver qué puede hacer un muy joven Jude Bellingham, encargado de manejar los hilos en el centro del campo.Lo menos fuerte que tiene Inglaterra es su defensa, pero igualmente se mostraron seguros en este torneo.Por tanto se espera un duelo entretenido entre dos de las mejores selecciones del Mundial y las dos con más goles hasta el momento. Los expertos dan como favorito a Francia, pero todo se decidirá en la cancha.

