Rusia podría dar una respuesta sorpresiva con el oro ante las restricciones a su petróleo

Rusia podría dar una respuesta sorpresiva con el oro ante las restricciones a su petróleo

09.12.2022

En una nota a clientes citada por el medio, Zoltan Pozsar, director global de estrategia de tipos de interés a corto plazo de Credit Suisse, advirtió que "no es improbable" que el oro se duplique a 3.600 dólares la onza, en caso de que Rusia responda a la medida del G7 y la Unión Europea (UE) aceptando oro por crudo.Aunque el escenario podría parecer casi improbable, no se puede zanjar debido al contexto geopolìtico y económico que se vive actualmente, señaló el integrante del banco.El escenario planteado por el especialista consiste en lo siguiente: ante el tope al precio del petróleo ruso, Moscú decide pedir un gramo de oro por dos barriles de crudo. A los precios actuales del mercado, el límite máximo de 60 dólares por barril para el crudo ruso equivale al precio de un gramo de oro, explicó Pozsar.Sin embargo, mientras que Washington fija las exportaciones rusas a cierto precio, Rusia, a cambio, las podría fijar a un gramo de oro. "Esto llegaría en un momento en que Estados Unidos está trabajando para recargar sus reservas estratégicas con petróleo barato", señala el medio. En dicho escenario, el dólar estadounidense se revaloriza frente al petróleo ruso."Rusia no producirá más petróleo, pero se aseguraría de que haya suficiente demanda para que la producción no se interrumpa, y también se aseguraría de que más petróleo vaya a Europa que a Estados Unidos a través de la India. Y lo más importante, el oro que va desde 1.800 dólares a cerca de 3.600 aumentaría el valor de las reservas de oro de Rusia, su producción de oro en casa, así como en una variedad de países de África", describió Pozsar.¿Qué pasaría si Rusia contrataca?De acuerdo con el banquero, la duplicación del precio del oro sería un problema para los bancos involucrados en los mercados de futuros, ya que la mayoría ha asumido que los Gobiernos no volverán a pagar los bienes con materias primas."Los bancos activos en el mercado del oro en papel enfrentarían un déficit de liquidez, ya que todos los bancos activos en materias primas tienden a ser cuentas por cobrar de derivados OTC largos cubiertos con futuros", escribió Pozsar.El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia se negaron a adquirir petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril a partir del 5 de diciembre. Lo anterior, como una forma de castigar a Rusia por su operación militar especial en suelo ucraniano. El límite prohíbe a las empresas de estos países proporcionar servicios y envíos, como seguros, intermediación y asistencia financiera, necesarios para transportar el petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.Rusia ya dejó claro que no aceptará este tope ni va a exportar nada a ese precio.

