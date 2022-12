https://sputniknews.lat/20221211/problemas-legales-opacan-el-primer-ano-de-la-muerte-de-vicente-fernandez-el-ultimo-charro-de-mexico-1133421097.html

Problemas legales opacan el primer año de la muerte de Vicente Fernández, el último charro de México

Un año ha pasado desde la muerte de uno de los artistas mexicanos más reconocidos en el mundo, Vicente Fernández, y su familia aún lucha por honrar su memoria... 11.12.2022, Sputnik Mundo

Los problemas legales no impidieron que la familia Fernández prepare un homenaje este 12 de noviembre para conmemorar el primer aniversario luctuoso del llamado Charro de Huentitlán. De manera oficial, se realizará una transmisión a través de TikTok para rendir tributo al intérprete de El Rey.Artistas como la Banda MS se adelantó a los homenajes al interpretar el clásico Hermosa experiencia durante su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el pasado 9 de diciembre.El alcalde de Guadalajara en el estado de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que su gobierno rendirá homenaje al cantante poniendo su nombre a una calle situada a un lado del Zoológico de Guadalajara en febrero de 2023.Continúa la batalla legalA pesar de los diferentes tributos con los cuales la familia Fernández busca recordar al cantante de música ranchera, los problemas legales con la cadena Televisa siguen vigentes.En marzo, la televisora estrenó la bioserie El último rey: el hijo del pueblo protagonizada por el cantante Pablo Montero, en medio de acusaciones de uso ilegal de la imagen e historia de Vicente Fernández por parte de María del Refugio Abarca, viuda del cantante y quien posee todos los derechos relacionados con el artista.Pese a las acusaciones, la televisora estrenó la serie basada en la biografía no autorizada escrita por Olga Wognat, quien también se ha confrontado a la familia Fernández por lo expuesto en varios pasajes de su libro.Entre las partes más polémicas que se mencionan en la obra —cuya distribución quedó prohibida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)— están los presuntos nexos de los familiares de Vicente Fernández con miembros del crimen organizado, así como momentos difíciles que vivió el cantante cuando su hijo, Vicente Fernández Jr, fue secuestrado.Ante esta situación, la familia Fernández inició una demanda en contra de Televisa aludiendo a que la única serie autorizada fue El Rey, Vicente Fernández producida por Netflix, protagonizada por Jaime Camil, y estrenada el mes de agosto.En un boletín de prensa del 16 de agosto, ante los rumores de haber retirado la demanda, los familiares del cantante precisaron que los procesos legales seguían, específicamente 12 solicitudes de medidas provisionales por el uso de marcas no autorizadas ante el IMPI.En el mismo boletín, los Fernández detallaron que también se realizan procesos en materia civil, penal y violencia mediática de género, cuyos detalles no fueron detallados por cuestiones estratégicas.

