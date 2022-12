https://sputniknews.lat/20221212/esta-polonia-financiando-en-secreto-una-cuenta-de-twitter-que-difunde-desinformacion-1133451105.html

¿Está Polonia financiando en secreto una cuenta de Twitter que difunde desinformación?

¿Está Polonia financiando en secreto una cuenta de Twitter que difunde desinformación?

12.12.2022

Se trata de Visegrad24, que fue fundado en 2020 con el propósito de cubrir las noticias sobre Europa Central y Oriental las 24 horas del día. Las actividades de dicho medio transcurren mayormente en su cuenta de Twitter, mientras que su web consiste en una sola página con enlaces a sus diversas cuentas en las redes sociales, PayPal y un texto en el que se pide a los lectores que "por favor, tengan paciencia", ya que su equipo "actualmente les está trayendo actualizaciones 24/7 desde Ucrania en las redes sociales". Aunque no se indica quién o qué lo dirige y financia, y la única forma de contacto es una dirección de correo electrónico genérica.Por el momento, la cuenta de Twitter de Visegrad24 acumula casi 320.000 seguidores. Cabe destacar que el número de lectores se disparó tras el inicio de la operación militar especial de Rusia. La cuenta suele publicar noticias sobre el conflicto en Ucrania ateniéndose a una pronunciada postura antirrusa. Sus mensajes casi siempre generan cientos, si no miles, de reacciones y retuits, y son citados con frecuencia por políticos y expertos, así como por otros medios de comunicación.Sin embargo, muchos usuarios notaron que la cuenta suele publicar información falsa, sobre todo, mostrando los logros del Ejército del régimen de Kiev de una manera mucho más positiva de lo que está ocurriendo en realidad. De hecho, hay informes completamente falsos sobre el envío de 10 millones de dólares a Ucrania por parte del actor Leonardo DiCaprio, el apoyo de los políticos de Varsovia a la creación de una unión Polonia-Ucrania y fotos del conflicto ucraniano que, en realidad, son de hace muchos años.La investigación del periódico Wiadomosci reveló que a finales de noviembre el Ministerio de Finanzas de Polonia publicó documentos sobre asignaciones presupuestarias. Se precisa que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, asignó 1.396.800 zlotys (313.475 dólares) a una entidad llamada Action-Life Foundation, para "financiar la implementación de una tarea pública bajo el nombre de 'Visegrad24'".El medio no logró encontrar otra organización con el mismo nombre, ni en Polonia, ni en el resto del mundo. Para comprobar sus hipótesis, los periodistas de Wiadomosci se pusieron en contacto con la Oficina del primer ministro para solicitar la justificación del financiamiento del proyecto y también contactaron con la propia fundación.Aun así, desde el Gobierno polaco afirmaron que hubo una subvención a dicha fundación en septiembre sin presentar documentación sobre los trámites, ya que los acuerdos "aún no han concluido". Tampoco aclararon si se trataba del mismo Visegrad24 e ignoraron las preguntas aclaratorias sobre esta cuestión.La información de Action-Life Foundation tampoco es transparente. Oficialmente se ocupa desde su creación en 2014 a "promover la protección de la salud en todos sus aspectos", "apoyar e iniciar el desarrollo del deporte, la cultura, la educación, el arte, la ciencia, la medicina, la fisioterapia y la promoción integral del optimismo vital", así como de la "actividad benéfica".Cuando Wiadomosci llamó al número del sitio web de la fundación, la persona que contestó no quiso identificarse, aunque confirmó sus conversaciones con la Oficina del primer ministro sobre la subvención de Visegrad24. Aunque los días 21 y 25 de noviembre, justo cuando se concedieron oficialmente los fondos, recibieron la información de que "no hay más fondos en el presupuesto" y la organización no recibiría ningún dinero estatal.El hombre anónimo no quiso decir quién transmitió esta información. Cuando se le preguntó si la fundación había llevado a cabo actividades geopolíticas antes de que se le concediera el proyecto Visegrad24, mencionó el Festival de la cultura y la canción polaco-checa, y cuando se le preguntó por la propia página web declaró que "no hay proyecto, así que no hay página web". A continuación colgó.La Oficina del primer ministro polaco tampoco respondió a las preguntas sobre la presupuesta retirada de los fondos a la fundación. Stefan Tompson, creador de videos y colaborador de la cadena de televisión estatal polaca Telewizja Polska, que está vinculado a las redes sociales de Visegrad24, no respondió a la llamada de Wiadomosci, pero sí leyó los mensajes de los periodistas sobre estos temas.El silencio común sugiere que el sitio web y su cuenta de Twitter están patrocinados por el Gobierno polaco para apoyar una guerra de información. Los investigadores australianos habían confirmado que una gran cantidad de medios están del lado de Ucrania, entonces, lo que pasa en Polonia corresponde a la tendencia común.

