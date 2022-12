La conmovedora carta de CR7: "Nunca le daría la espalda a mi país"

https://sputniknews.lat/20221212/la-conmovedora-carta-de-cr7-nunca-le-daria-la-espalda-a-mi-pais-1133448515.html

Una de las estampas más conmovedoras de este Mundial fue el llanto de Cristiano Ronaldo tras la derrota del cuadro lusitano en cuartos de final. Sin embargo, en la prensa europea y en redes sociales hubo quien aseguró que el cinco veces ganador del Balón de Oro no demostró suficiente empeño en el torneo catarí e incluso se rumoró que, en la cancha, exhibió un juego ególatra que perjudicó al colectivo. Ante esas críticas, el exjugador del Manchester United publicó un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó que el mayor sueño de su carrera era ganar una Copa del Mundo con su selección, algo que, dijo, ya es imposible porque esta fue su última justa mundialista. También aclaró que puso su mejor esfuerzo en Catar para que la selección portuguesa llegara a la final, pero fue derrotada sorpresivamente por Marruecos. "Solo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni por un momento. Siempre fui uno luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis colegas ni a mi país. No hay mucho más que decir por ahora", reflexionó el astro. Portugal nunca ha ganado una Copa del Mundo. Con Cristiano Ronaldo como capitán y líder del equipo, los aficionados de ese país europeo especularon muchas veces sobre las amplias probabilidades de hacer historia en el balompié internacional. "Gracias, Portugal. Gracias, Catar. El sueño fue lindo mientras duró... Ahora, espero que el tiempo sea un buen asesor y permita que cada uno saque sus propias conclusiones", concluyó Cristiano en su mensaje.Junto con el argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, el exjugador del Real Madrid y de la Juventus ha sido una de las figuras más mediáticas del Mundial de Catar 2022. En 2021, Cristiano Ronaldo fue el futbolista mejor pagado del mundo, con ganancias estimadas en 125 millones de dólares, según una lista elaborada por la revista Forbes.

