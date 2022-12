Colombia: avanza diálogo entre Gobierno y ELN a la espera de poder anunciar un alto al fuego

https://sputniknews.lat/20221213/colombia-avanza-dialogo-entre-gobierno-y-eln-a-la-espera-de-poder-anunciar-un-alto-al-fuego-1133523195.html

El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerraron la primera ronda de negociaciones de paz en Venezuela.

Esta primera ronda de negociaciones de paz dejó como resultado el anuncio de la liberación de rehenes y acciones humanitarias.Según un comunicado conjunto, las partes "culminan exitosamente el primer ciclo de los diálogos" que continuarán en México en fecha a definir.La negociación, que comenzó en 2016 con el expresidente Juan Manuel Santos y fue paralizada en 2019 por su sucesor, Iván Duque, se retomó este año por iniciativa del Gobierno del actual jefe de Estado, Gustavo Petro.En Órbita entrevistó al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro, quien destacó la importancia de esta primera etapa."Entre los puntos logrados en este primer ciclo se encuentra el de retomar la agenda que se había acordado con el Gobierno de Santos, así mismo institucionalizar la mesa con los países garantes, abordar la situación humanitaria y formular un plan de comunicaciones de los diálogos", explicó.Lo pactado contempla “acciones y dinámicas humanitarias” en zonas afectadas por el conflicto y se aclaró que no fue abordada en esta primera etapa la posibilidad de un cese al fuego entre las partes.De todas formas, el entrevistado señaló como un debe importante el hecho de que no se concretó un acuerdo para un alto al fuego.Este punto es un tema pendiente dado que se había propiciado con la posición del Gobierno de Gustavo Petro, que había planteado un cese multilateral entre las diferentes agrupaciones y el Estado, recordó Rueda.El periodista dijo que se trata de “un tema pendiente para abordar en los próximos ciclos y hay esperanzas de que se logre para el alivio de la población”.En esta edición de En Órbita también revisamos —entre otros temas— la situación de Perú, donde fallecieron siete personas en medio de las protestas tras la destitución el expresidente, Pedro Castillo.Las movilizaciones se han mantenido pese a la propuesta de la presidenta, Dina Boluarte, de adelantar las elecciones para abril de 2024.La Fiscalía de Perú presentó ante el Congreso una denuncia contra el expresidente, quien acusó a la actual mandataria de "usurpadora". La fiscal general lo acusa de delitos como rebelión y conspiración contra los poderes del Estado y el orden constitucional y por delitos contra la paz y la tranquilidad pública.Entrevistada por En Órbita la politóloga peruana, Eliana Carlín, señaló que, aunque las acusaciones se sustentan en hechos, los mismos no desembocaron en una ruptura del marco constitucional.Castillo recibió el apoyo de los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia a través de un comunicado que fue destacado por Carlín como una señal que puede influir para facilitar la posibilidad de asilo político para el ex mandatario.En Órbita también entrevistó a Gabriela Llontop, periodista de investigación del portal peruano Vigilante.pe quien puso el acento en la necesidad de que el país avance hacia reformas políticas que eviten futuras crisis y agraven la situación.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

