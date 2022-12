https://sputniknews.lat/20221213/reportan-choques-entre-simpatizantes-de-bolsonaro-y-la-policia-en-brasilia--videos-1133493885.html

Reportan choques entre simpatizantes de Bolsonaro y la Policía en Brasilia | Videos

Luego de que el izquierdista Lula da Silva recibiera su diploma que lo acredita como el nuevo presidente de su país, grupos de simpatizantes del actual... 13.12.2022, Sputnik Mundo

Medios locales informaron que los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes ocurrieron después de la detención del líder indígena José Acácio Serere Xavante, acusado de haber participado en "protestas antidemocráticas". Los bolsonaristas agredieron a las fuerzas del orden con bombas caseras. La policía respondió con operativos de repliegue, balas de goma y gases lacrimógenos, según reportó la agencia Reuters. De acuerdo con medios como el diario O Globo, los simpatizantes de Bolsonaro intentaron ingresar por la fuerza a la sede de la Policía Federal de Brasil. "La depredación y el intento de invasión del edificio de la Policía Federal en Brasilia son inaceptables. Las órdenes judiciales deben ser cumplidas por la Policía Federal. Quienes se consideren perjudicados deben ofrecer los recursos adecuados, nunca practicar la violencia política", escribió Flavio Dino, ministro de Justicia y Seguridad Pública para el futuro gobierno de Lula, que entrará en funciones a partir del primer día de 2023.El senador brasileño Randolfe Rodrigues afirmó que no se trató de una manifestación pacífica ni democrática que pueda considerarse digna de la democracia del país. "No es un acto de buena gente. Lo que Brasilia está presenciando hoy son acciones criminales de quienes no aceptan la democracia. ¡Todos deben rendir cuentas, incluida la influencia de Bolsonaro y su esposa por alentar a los estafadores!", comentó el político. Imágenes en redes sociales dejan ver que hubo diversos choques entre la Policía y los manifestantes, además de la quema de vehículos y bloqueos de algunas avenidas de Brasilia. La detención de Xavante fue ordenada por el Supremo Tribunal Federal porque la Fiscalía encontró evidencias que apuntan a la comisión de delitos como "amenaza, persecución y abolición violenta del Estado democrático". Las protestas sucedieron luego de que Lula y su vicepresidente, Geraldo Alckmin, recibieran el reconocimiento oficial del Tribunal Superior Electoral (TSE) como nuevas cabezas del Estado brasileño. Pese a las protestas, el gabinete del nuevo mandatario considera que la seguridad de Lula no está en peligro. "La seguridad del presidente Lula está garantizada. Las medidas legales de rendición de cuentas continuarán, en los términos de la ley", detalló Flavio Dino.

