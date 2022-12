https://sputniknews.lat/20221214/ecuador-y-argentina-se-disputan-ex-ministra-de-transporte-1133553241.html

Ecuador y Argentina se disputan ex ministra de transporte

Ecuador y Argentina se disputan ex ministra de transporte

La relación entre Ecuador y Argentina se tensa a partir de la negativa ecuatoriana a permitirle abandonar el país a la ex ministra de transporte, María de los...

La ex ministra se encuentra refugiada en la embajada argentina desde 2020 y cuenta con asilo diplomático, pero pesa sobre ella una condena por delitos de corrupción.Nos comunicamos con Yan Burliay, diplomático ruso con experiencia de trabajo en Argentina y Ecuador, para comentar el caso. Y la asambleísta ecuatoriana por UNES, Pamela Aguirre, también nos deja su comentario sobre el pedido de asilo de María Duarte Pesantes."El gobierno de Ecuador no puede y no debe cuestionar y vulnerar la voluntad soberana de Argentina de otorgarle asilo político a María Duarte". - Pamela Aguirre.

