El presidente de Chile rechaza no pagar sueldos a expertos del proceso constituyente

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó la idea propuesta por parlamentarios de no pagarles sueldos a los expertos que participen... 14.12.2022, Sputnik Mundo

Boric agregó que la remuneración en el servicio público "es condición esencial de la democracia, si no solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas, nos aseguraremos de ello". La discusión se generó esta semana, luego de que los partidos de oposición y del oficialismo sellaran el acuerdo para continuar con el proceso constituyente, ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, aseguró que los expertos no recibirán remuneración por ser personas que "tendrán un compromiso incondicional con el país". Sin embargo, posteriormente se conoció que aquel punto no estaba dentro del acuerdo y más bien era una idea que el diputado estaba planteando. El proceso constituyente continuará el próximo año con la conformación de un Consejo Constitucional integrado por 50 personas electas por votación popular y 24 expertos designados por el Congreso, quienes redactarán una propuesta de carta magna que buscará reemplazar a la actual Constitución escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

