https://sputniknews.lat/20221214/el-reino-unido-habria-hecho-operaciones-encubiertas-en-ucrania-1133530122.html

El Reino Unido habría hecho operaciones encubiertas en Ucrania

Por primera vez, un antiguo teniente de alto rango del Cuerpo de Marines Reales ha reconocido que esa fuerza de seguridad participó en operaciones especiales... 14.12.2022, Sputnik Mundo

Un grupo del Cuerpo de Marines Reales participó en operaciones de alto riesgo en Ucrania, afirmó un excomandante del ejército británico en la revista oficial de las fuerzas armadas, Globe and Laurel, de acuerdo con información de The Times. Se trata del teniente general Robert Magowan, subjefe del Estado Mayor de Defensa de Gran Bretaña y exlíder del Cuerpo de Marines Reales, quien publicó un artículo al respecto, en el que se detalla la forma en la que 350 marines del Comando 45 fueron enviados a suelo ucraniano a escoltar a diplomáticos de la Embajada británica a principios de año, en momentos en el que empezaban a escalar las tensiones entre Kiev y Moscú. Estas "operaciones discretas" llevadas a cabo en un "entorno enormemente delicado" implicaron "un alto nivel de riesgo político y militar", según admitió Magowan. "En enero de este año, el Grupo Comando 45 se desplegó sin aviso desde las profundidades de un oscuro invierno en el norte de Noruega para evacuar la Embajada británica en Kiev hacia Polonia", apuntó el mando miliar.Posteriormente, el mismo grupo regresó en abril para terminar con la misión diplomática y salvaguardar al personal británico en Ucrania, aunque también el comando participó en operaciones de alto riesgo de otra índole. Tras la revelación, un vocero de la Marina Real Británica consultado por MailOnline rechazó que los marines reales hayan participado en alguna función de combate."Los marines reales fueron desplegados en Ucrania para apoyar la presencia de diplomáticos británicos en dicho país; no participaron en funciones de combate", afirmó la fuente consultada.

