Kiev acusa a Musk de ocultar el conflicto en Ucrania en las tendencias de Twitter

Mijaíl Podoliak, alto asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó a Twitter de ocultar tendencias relacionadas con el actual conflicto en el... 14.12.2022, Sputnik Mundo

Además, Podoliak denunció que no solo hay una "restricción radical" en los tuits que hacen mención al conflicto armado en Ucrania, sino que, de acuerdo con él, los usuarios con números de teléfono ucranianos no pueden ingresar en sus cuentas ni crear cuentas nuevas.Sin embargo, desde la compañía afirmaron que sus tendencias están "determinadas por un algoritmo y, por defecto, se adaptan a ti en función de a quién sigues, tus intereses y tu ubicación". Subrayaron que el algoritmo se centra en los temas populares ahora, en vez de los que han sido virales durante un tiempo. Anteriormente, los medios de Ucrania habían informado que los usuarios de la plataforma se enfrentaban con el problema que no podían entrar ni registrarse en Twitter con números de teléfono ucranianos. El propio Musk no ha hecho declaraciones al respecto, solo advirtió el 10 de diciembre que a los bots de Twitter les esperaba "una sorpresa mañana".Así, Podoliak no dejó de criticar Twitter, sobre todo, la nueva dirección de la red social. En particular, ironizó sobre la iniciativa de Musk Archivos de Twitter que proporciona nuevos datos sobre los acontecimientos más destacados en EEUU —la portátil de Hunter Biden, una lista negra de opiniones desfavorables y la suspensión de la cuenta del expresidente—.La disputa entre Musk y los representantes ucranianos comenzó con un plan de paz, propuesto por el multimillonario. Sugería que Ucrania debía comprometerse a la neutralidad y renunciar a sus reclamaciones sobre Crimea, mientras Rusia "rehacía" los referendos en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como en las regiones de Jersón y Zaporozhie "bajo la supervisión de la ONU".Los funcionarios de Kiev criticaron fuertemente el sondeo de Musk. Por su parte, el magnate notó que la propia encuesta sobre el plan de paz fue objeto del "mayor ataque de bots" del que tenga memoria.La situación se agravó después de que Musk amenazara con dejar de proporcionar gratis los servicios de Starlink, utilizados activamente por el Ejército ucraniano. A principios de noviembre, Twitter también empezó a etiquetar los tuits de los medios estatales ucranianos —del mismo modo que hace con medios estatales rusos—, lo que provocó un nuevo malestar entre los partidarios de Kiev.

