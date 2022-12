https://sputniknews.lat/20221214/por-que-el-precio-de-la-gasolina-en-colombia-subira-mas-rapido-en-2023-1133529359.html

¿Por qué el precio de la gasolina en Colombia subirá más rápido en 2023?

¿Por qué el precio de la gasolina en Colombia subirá más rápido en 2023?

Los combustibles aumentarán en 2023 a un ritmo más acelerado que en este 2022, según estiman las autoridades del Gobierno de Colombia debido al esfuerzo que... 14.12.2022, Sputnik Mundo

El precio del galón de gasolina ha aumentado 200 pesos (0,04 centavos de dólar) por mes desde octubre y durante el último trimestre del año. El incremento, que responde al déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), podría acelerarse en 2023, aseguró el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.El déficit del FEPC, cercano al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB), "es un problema heredado de la decisión del Gobierno anterior [de Iván Duque] de no aumentar los precios de los combustibles", consideró el ministro Ocampo en un foro económico.Ocampo aseguró que el presupuesto para el FEPC aprobado para el 2023 es de 29 billones de pesos —unos 6.035 millones de dólares—, pero se está "tratando de conseguir recursos adicionales". El déficit actual alcanza los 34 billones de pesos (7.705 millones de dólares).El FEPC es un mecanismo que reduce el impacto económico de los aumentos en los precios de los combustibles en el bolsillo de los colombianos. Para que los usuarios no paguen más dinero por la gasolina, el Estado abona a los productores e importadores la diferencia entre los precios internacionales y los del mercado nacional.El precio promedio del galón de gasolina en Colombia está en los 9.778 pesos (2,04 dólares). No obstante, en varias ciudades el precio supera los $10.000, como en Villavicencio, donde llega a los $10.223 (2,13 dólares).

