El Senado de México aprueba Plan B de reformas a leyes electorales secundarias

El Senado de México aprueba Plan B de reformas a leyes electorales secundarias

El proyecto es llamado Plan B, porque no modifica la Constitución. Las reformas modifican las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia comicial, y expide la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que solo requiere la mitad más uno de los votos con que cuenta la bancada oficialista en el pleno senatorial. Luego de las polarizadas exposiciones a favor y en contra del proyecto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, informó que en el debate que comenzó la tarde del miércoles se registraron 1.244 reservas a la iniciativa y el pleno del Senado procedió a su discusión en lo particular, que seguía en marcha este 15 de diciembre. Todos los partidos de oposición votaron en contra y se sumó el líder de la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal, quien argumentó en la tribuna su voto particular que rechaza las reformas. Monreal presentó a la bancada de Morena y al Gobierno "21 bloques de inconstitucionalidad en la minuta de reforma electoral proveniente de la Cámara de Diputados", pero el dictamen votado solo modifica seis bloques que violarían la Carta Magna en materia comicial. Cuando finalice la votación sobre los asuntos particulares objetados, el texto de la reforma enmendada debe regresar a los diputados como Cámara de origen, donde había recibido media sanción legislativa la semana pasada. El Plan A que reformaba la Constitución fue rechazado por el Senado cuando no alcanzó la necesaria mayoría calificada de dos terceras partes del pleno, y el Gobierno emprendió los cambios en leyes secundarias. Debate legislativo La senadora Ana Lilia Rivera, de Morena, se refirió a los fraudes electorales a lo largo de la historia, pero destacó "sobre todo los últimos dos, en 2006 y 2012, en contra del hoy presidente de México", Andrés Manuel López Obrador. La legisladora cuestionó el papel del Instituto Nacional Electoral (INE), entidad autónoma del Estado creada en 1990 para quitar al Gobierno la potestad de organizar y manipular los comicios. Ahora, esa institución "se parece más a una facción política conservadora que a un árbitro imparcial, por eso, el INE sí se toca" señaló. La expresión alude a la consigna opositora "El INE no se toca", con la cual fue convocada una masiva manifestación en noviembre pasado. El senador Julen Rementeria, del opositor Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), afirmó que cuando los integrantes de la mayoría legislativa oficialista actual formaban parte de la oposición "no se hubieran atrevido a votar por debilitar al INE", que organizó la elección que llevó a la presidencia a López Obrador. Por el también opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro), el senador Miguel Ángel Osorio Chong subrayó que "la democracia no nació en 2018 [año en que asumió el nuevo Gobierno], sino que es producto de acuerdos" a lo largo de décadas. Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza, del llamado Grupo Plural de senadores sin partido, afirmó que la reforma "abre la puerta a una elección de Estado, a un México autoritario, a la prostitución electoral". El INE afirmó en un pronunciamiento que la reforma "podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas". El Consejo Nacional del INE manifestó en seis puntos que "la reforma produciría un efecto regresivo (…) y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral". La Cámara de Diputados programó una sesión urgente para la tarde del 15 de diciembre, último día del periodo 2022, para cerrar el complejo proceso legislativo cuando el Senado termine la votación, antes de las vacaciones de fin de año.

