Pakistán admite que no recibe petróleo ruso a bajo precio

Pakistán admite que no recibe petróleo ruso a bajo precio

NUEVA DELHI (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Pakistán, Bilawal Bhutto Zardari, aseguró que su país no logró concertar con Rusia una disminución del... 16.12.2022, Sputnik Mundo

Pakistán, indicó Bhutto Zardari, estudia distintas formas de ampliar las áreas donde podría obtener combustibles. A principios de este mes, el periódico local The News afirmó que las negociaciones de Pakistán para importar petróleo desde Rusia no dieron resultados. Según el diario, los paquistaníes pedían descuentos de entre 30 y 40%, pero los rusos no aceptaron.

