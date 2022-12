https://sputniknews.lat/20221217/espana-rechaza-las-incomprensibles-declaraciones-de-amlo-sobre-el-rey-y-las-empresas-1133672617.html

España rechaza las "incomprensibles" declaraciones de AMLO sobre el rey y las empresas

España rechaza las "incomprensibles" declaraciones de AMLO sobre el rey y las empresas

El Gobierno de España rechazó "tajantemente" las críticas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre el rey, empresas españolas que operan en... 17.12.2022, Sputnik Mundo

Mediante un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España subrayó que las declaraciones del jefe de Estado mexicano "resultan incomprensibles" luego de la reunión de la Comisión Binacional México-España, que se celebró el 15 de diciembre, en la que participaron los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. La respuesta española llega luego de que durante su conferencia matutina del 16 de diciembre, López Obrador criticó que el Gobierno de España no ha sido respetuoso con México, por lo que las relaciones bilaterales entre los países siguen en pausa. En contraste, Andrés Manuel López Obrador subrayó que el papa Francisco ha respondido a todas sus misivas, las cuales le envió en el 2019. No así las autoridades españolas, lamentó, y aseveró que no han tenido ni un gesto de "humildad" y hasta salieron con que "tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos". En febrero, España aseguró que prefiere acelerar la relación con México en lugar de tomar una "pausa", luego de que el jefe de Estado mexicano informara que su Gobierno se daría un tiempo en la relación con ese país, "para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista".Sin embargo, en marzo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaba dispuesto a estimular la inversión bilateral.

