Asambleísta saudí: Riad no cederá ante Occidente y seguirá cooperando con Moscú y Pekín

Asambleísta saudí: Riad no cederá ante Occidente y seguirá cooperando con Moscú y Pekín

A pesar de la situación tensa en el mercado mundial del petróleo, Riad está comprometido al trabajo en el formato OPEP+ más que en el OPEP. Esto significa que Arabia Saudita contribuye al equilibrio en este mercado al mantener el diálogo estrecho con Rusia, mientras otros actores introducen medidas antrirrusas, en particular, el recién techo de precios.— ¿Ha contribuido el mecanismo de la OPEP a estabilizar el mercado del petróleo? Y, ¿podrá enfrentarse a la crisis en un futuro próximo?— Yo diría que la dinámica de los precios en el mercado del petróleo depende ahora de las decisiones de la OPEP+, no solo de los países miembros de la OPEP. El acuerdo se creó precisamente para mantener el equilibrio entre precios y oferta: el trabajo de la OPEP+ es plenamente coherente con sus objetivos. Debo señalar que, sin la labor de la OPEP+ sencillamente no habríamos logrado estabilizar los precios del petróleo durante la pandemia de coronavirus y las restricciones mundiales de 2020. Por tanto, la ampliación de la OPEP a OPEP+ resultó ser una decisión extremadamente acertada.— ¿En qué ámbitos es más importante actualmente la cooperación de Riad con Moscú?— Arabia Saudita está abierta a todos los países industrializados, incluida Rusia. Mantenemos relaciones bilaterales muy estrechas y profundas en diversos ámbitos. En primer lugar, nuestros intereses coinciden en la OPEP+. Moscú, al igual que nosotros, está interesado en la estabilidad del mercado del petróleo. Nuestra cooperación es especialmente importante no solo en el sector de la energía, sino también en el de la alta tecnología. Creo que nuestra cooperación en estos sectores no hará sino reforzarse.— ¿Qué planes tiene Riad para desarrollar la cooperación con Pekín en los próximos años?— China es un socio estratégico de Arabia Saudita y nos convencimos aún más de ello tras la visita del presidente chino, Xi Jinping. Hemos firmado un gran número de acuerdos, incluida nuestra Visión Saudí 2030 y la iniciativa económica china Un cinturón, una ruta. Estos acuerdos se aplicarán en los próximos años. Además, esperamos que en un futuro próximo se abran en nuestro país varias oficinas de representación de empresas chinas. Esto multiplicará varias veces la inversión china en Arabia Saudita, lo que debería ocurrir en los próximos años.— Arabia Saudita ya ha acordado un presupuesto para 2023. ¿Podría haber riesgos si cambian los precios del petróleo?— El Gobierno saudí se basa en un precio medio del petróleo, es decir, nunca fijamos precios extremadamente altos o bajos. Además, el Ministerio de Energía puede prever la demanda futura y, aproximadamente, los precios en los que se basará durante el año.— ¿Qué porcentaje de los ingresos del Tesoro aporta ahora el sector petrolero y cuál aportará en 2030?— Desde el lanzamiento de Visión Saudí 2030, hemos ido reduciendo gradualmente la dependencia del Tesoro de las ventas de petróleo. La diversificación de la economía ya ha comenzado: el turismo, la minería y el sector militar-industrial ya generan elevados ingresos. Puedo decirle que para 2022, los ingresos del petróleo ascendieron a unos 392 billones de riales, unos 104,19 billones de dólares, en el presupuesto saudí. Esto representa alrededor del 32% de los ingresos totales del Estado.

