https://sputniknews.lat/20221219/el-impenetrable-caparazon-ruso-los-sistemas-antiaereos-pantsir-s1-estan-a-la-defensa--video--1133719337.html

El impenetrable caparazón ruso: los sistemas antiaéreos Pantsir-S1 están a la defensa | Video

El impenetrable caparazón ruso: los sistemas antiaéreos Pantsir-S1 están a la defensa | Video

La palabra Pantsir se traduce del ruso al español como caparazón. Es por eso que el sistema de defensa antiaérea Pantsir-S1 recibió este nombre, ya que al... 19.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-19T17:50+0000

2022-12-19T17:50+0000

2022-12-19T17:50+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

ucrania

📰 conflicto en el este de ucrania

pantsir-s1

defensa antiaérea

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/13/1133719015_58:185:796:600_1920x0_80_0_0_07d22e0025e3d86ffc21e8334b067502.jpg

En el video compartido por el Ministerio de Defensa ruso se muestran unas imágenes únicas en las que se puede ver cómo uno de estos sistemas intercepta al misil estadounidense HARM, que paradójicamente fue creado para luchar contra los sistemas antiaéreos.Segundos tras su lanzamiento, los operarios del Pantsir-S1 lograron detectar el proyectil y lo 'engancharon' con su sistema de guiado. Unos instantes más tarde, el misil supersónico antirradar se convierte en un montón de chatarra.El comandante de la tripulación que aparece en el video, presentado como Alexéi, cuenta que en realidad se trata de un blanco estándar que no representa ninguna dificultad en particular para ser abatido.A través de los sistemas optrónicos, que transmiten las imágenes en las pantallas, los operarios pueden observar lo que ocurre a una distancia que se mide en decenas de kilómetros. Tan pronto como el objetivo entra en el radio de combate del Pantsir-S1, el comandante decide qué tipo de armamento se va a emplear.Y es que el Pantsir-S1 cuenta en su arsenal no solo con misiles, sino también con un total de cuatro cañones de 30 mm. Sus misiles llegan a alcanzar una velocidad de más de 4.000 km/h, y al detonar forman una nube de fragmentos que destruyen el objetivo enemigo.

https://sputniknews.lat/20221215/objetivo-destruido-los-sistemas-antiaereos-tor-llegan-a-ucrania-en-su-version-artica--video-1133590729.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, 📰 conflicto en el este de ucrania, pantsir-s1, defensa antiaérea, rusia