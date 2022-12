https://sputniknews.lat/20221219/elon-musk-se-burla-de-francia-por-su-derrota-y-por-su-crisis-energetica-1133700625.html

Elon Musk se burla de Francia por su derrota en el Mundial y por su crisis energética

Elon Musk se burla de Francia por su derrota en el Mundial y por su crisis energética

El empresario Elon Musk respaldó una burla en Twitter sobre la "falta de energía" del equipo francés en el Mundial de Catar 2022, en momentos en que el país... 19.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-19T00:49+0000

2022-12-19T00:49+0000

2022-12-19T00:55+0000

elon musk

francia

mundial de fútbol 2022 en catar

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

⚽ deportes

política

catar

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/13/1133701253_0:0:2944:1657_1920x0_80_0_0_5a853d5a9413e3fda04b51273baa0973.jpg

El multimillonario de origen sudafricano no deja de causar controversia. Ahora el motivo fue un comentario suyo en la red social que compró por 44.000 millones de dólares. Durante la final de fútbol entre Argentina y Francia, Elon Musk respondió con un emoji de risas a un comentario de Kim Dotcom que decía así: "Francia sin energía esta noche. Debe ser culpa de Rusia". El mensaje fue escrito en un doble sentido, en alusión a la crisis energética por la que atraviesan Francia y otros países de la Unión Europea (UE) debido al alza de precios de los combustibles y a la negativa de Occidente de comprar gas ruso y a la medida recientemente adoptada de imponer topes de precio a los barriles de petróleo provenientes del país euroasiático. Bruselas se encuentra en una carrera a contrarreloj para encontrar nuevos proveedores de gas tras su decisión de renunciar a los suministros de Rusia. Y aunque algunos países del bloque buscan limitar el precio del gas ruso, en la Unión Europea todavía no se aborda ese tema. Elon Musk voló a Catar solo para ver el juego entre argentinos y franceses en el estadio Lusail, donde se le vio en un palco privado. Sin embargo, presenciar el partido en vivo no fue impedimento para que tuiteara durante todo el encuentro. No es la primera vez que el nuevo dueño de Twitter habla sobre la situación energética en Europa tras el conflicto en Ucrania. En agosto pasado, criticó las decisiones que ha tomado Bruselas de sancionar el mercado energético ruso. "Creo que, siendo realistas, necesitamos usar petróleo y gas a corto plazo porque, de lo contrario, la civilización se derrumbará", dijo el empresario "Entonces, para que la civilización continúe funcionando, necesitamos petróleo y gas, especialmente en estos tiempos de sanciones a Rusia [uno de los mayores productores de combustibles en el mundo]. Necesitamos garantizar el abasto de petróleo y gas para que la civilización siga funcionando. Cualquier persona razonable concluiría eso", agregó.

https://sputniknews.lat/20221218/putin-habla-con-fernandez-para-felicitar-a-argentina-por-su-triunfo-en-el-mundial-de-catar-1133697563.html

francia

catar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elon musk, francia, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, ⚽ deportes, política, catar, gas