Guterres afirma que Rusia triplicó exportación de trigo tras firma del pacto alimentario

Según el secretario general, desde los puertos del mar Negro de Ucrania igualmente fueron enviados más de 14 millones de toneladas de grano ucraniano y otros productos alimenticios. "La mayor parte del trigo en el marco de la iniciativa de granos del mar Negro se envió a los países en desarrollo. Eso incluye unas 380.000 toneladas suministradas por el Programa Mundial de Alimentos para apoyar las operaciones humanitarias en curso en Afganistán, Etiopía, Somalia y Yemen", señaló Guterres. Según el jefe de Naciones Unidas, el índice de precios bajó en los últimos ocho meses en un 15%, lo que impidió que millones de personas en todo el mundo "cayeran en una pobreza extrema". "Pero hay mucho trabajo por hacer. Los precios de los alimentos siguen siendo demasiado altos, y el acceso a los fertilizantes sigue siendo demasiado limitado", señaló. Guterres afirmó que continuará esforzándose "las 24 horas" para apoyar la implementación total de esas iniciativas, "aclarando las exenciones para alimentos y fertilizantes en el marco de varios regímenes de sanciones, eliminando los obstáculos indirectos y logrando una implementación más efectiva de la Iniciativa de Granos del mar Negro". Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), afirmó anteriormente que los países ricos recibieron dos tercios de los granos exportados gracias al pacto alimentario. El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. En el marco de la llamada Iniciativa de Granos del Mar Negro se instaló en Estambul un Centro Conjunto de Coordinación para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde Ucrania y realizar las inspecciones pertinentes. El 7 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció que los barcos con grano, que salen de los puertos de Ucrania en el marco del pacto alimentario, no se dirigen a los países en desarrollo o los necesitados, sino que navegan a los estados miembros de la UE. Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, afirmó que las cláusulas del acuerdo concernientes a la exportación de alimentos y fertilizantes rusos no funcionan, por lo que no descartó la posibilidad de que Moscú se niegue a renovar este documento en noviembre. El pasado 17 de noviembre el pacto alimentario fue prorrogado por 120 días.

