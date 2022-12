https://sputniknews.lat/20221220/condenan-a-una-alemana-de-97-anos-por-su-complicidad-en-un-campo-de-exterminio-nazi-1133787683.html

Condenan a una alemana de 97 años por su complicidad en un campo de exterminio nazi

La mujer se llama Irmgard Furchner, tiene 97 años y trabajaba como secretaria en el campo de concentración de Stutthof, en Polonia. En ese lugar se estima que murieron unas 85.000 personas a causa de fusilamientos, hipotermia, inanición, cámaras de gas o inyecciones letales. Era un campo donde se tenía como prisioneros a soviéticos, judíos y polacos, considerados como enemigos y razas inferiores por la Alemania nazi de Adolf Hitler. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Itzehoe fue de dos años de prisión en libertad condicional debido a la avanzada edad de la mujer. Los jueces determinaron que, como secretaria y mecanógrafa, Irmgard Furchner contribuyó a garantizar el buen funcionamiento del campo de concentración. Furchner trabajó en Stutthof entre junio de 1943 y abril de 1945. Era la encargada de la mayor parte de la correspondencia del comandante de las SS de Stutthof, Paul-Werner Hoppe. Sin embargo, ella afirmó en todo momento que no sabía nada sobre los asesinatos masivos en el campo. La condena fue relativamente mesurada debido a que la mujer tenía 21 años cuando trabajó para los nazis. Por esa razón fue juzgada por un tribunal para menores. El juicio en contra de esta exsecretaria comenzó en junio de 2021, luego de las demandas presentadas por ocho personas que testificaron sobre el sufrimiento, las torturas y los asesinatos en masa en ese campo de concentración. Furchner es una de las pocas mujeres que han sido sentenciadas por los crímenes nazis. Su argumento para defenderse de las acusaciones es que era una empleada civil, no militar, pero los jueces al final la consideraron igual de culpable. El Holocausto fue uno de los episodios más trágicos en la historia de la humanidad que consistió en la persecución de los judíos por parte de la Alemania nazi. Ese proceso se volvió cada vez más radical entre 1933 y 1945, hasta provocar el asesinato en masa de seis millones de judíos, según información del Museo del Holocausto de Estados Unidos.El Tercer Reich de Hitler diseñó un sistema de exterminio que no solo fue antisemita, ya que también persiguió a gitanos, negros, comunistas, musulmanes y todos aquellos grupos que el régimen nacionalsocialista alemán consideraba como enemigos.

