Revelan que Musk ya está en busca de un nuevo jefe para Twitter



El propietario de Twitter, Elon Musk, busca activamente un nuevo jefe para la compañía, informó el canal 'CNBC'.

Tras varias semanas de críticas en su contra por las nuevas políticas de Twitter, Elon Musk publicó una encuesta en sus redes sociales para someter a votación su permanencia como director general de la plataforma. Poco antes de lanzar la pregunta, el empresario de origen sudafricano respondió a un cuestión sobre por qué no asignó a un director general para la compañía, algo que no afectaría su posición como propietario de la firma."La cuestión no es encontrar a un director, la cuestión es encontrar un director que puede mantener vivo a Twitter", afirmó el también dueño de Tesla.La red social ha pasado por diversas transformaciones en su reorganización interna luego de que Musk comprara Twitter en 44.000 millones de dólares, una de las adquisiciones más esperadas por los mercados financieros. La llegada del multimillonario a la empresa provocó que cientos de miles de usuarios comenzaran a migrar a otros espacios digitales como Mastodon.

