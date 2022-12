https://sputniknews.lat/20221221/el-batallon-azov-queda-fuera-eeuu-busca-excluir-al-grupo-paramilitar-neonazi-de-la-ayuda-a-ucrania-1133805157.html

Se impedir谩 formalmente que el batall贸n Azov*, la fuerza de asalto del Ej茅rcito ucraniano de vinculaci贸n neonazi, use el dinero asignado a Ucrania en 2023, indica el texto de la ley de gastos, que incluye el presupuesto de Defensa y la ayuda exterior de Estados Unidos.Al mismo tiempo, hay una estipulaci贸n en el documento que dice que "ninguno de los fondos asignados o puestos a disposici贸n de otro modo, por esta o cualquier otra ley, ser谩 obligado o ampliado por el Gobierno de Estados Unidos (鈥) para ejercer el control de EEUU sobre cualquier recurso petrolero en Irak o Siria". No obstante, no est谩 claro c贸mo podr铆a aplicarse la "no financiaci贸n de Azov", ya que el batall贸n, que forma parte de la Guardia Nacional de Ucrania, est谩 repartido por todo el Ej茅rcito del pa铆s, a menudo sirviendo como combatientes de destacamentos de castigo o bloqueo para disparar a tropas en retirada o desertores, y para operaciones de "limpieza" contra activistas prorrusos, civiles y funcionarios en zonas reconquistadas.Antes de que la crisis en Donb谩s, que dura ya ocho a帽os, se convirtiera en el conflicto ucraniano que empez贸 en febrero de 2022, los medios de comunicaci贸n occidentales y las organizaciones intergubernamentales informaban ocasionalmente sobre el "problema neonazi de Ucrania" e incluso sobre los cr铆menes de guerra cometidos por los miembros del batall贸n Azov en Donb谩s. Sin embargo, a medida que el conflicto se intensificaba, los art铆culos sobre el espinoso tema se han ido deteniendo y los medios occidentales intentan rebautizar al batall贸n Azov como una milicia "de derecha" m谩s suave, cuestionando si son siquiera neonazis o, en el caso de un art铆culo de la CNN, acusando a Rusia de "explotar" la "historia neonazi" de Azov con fines propagand铆sticos. Algunos medios de comunicaci贸n incluso trataron presentar a Azov como h茅roes. El peri贸dico The Jerusalem Post escribi贸 un elogioso informe titulado El batall贸n Azov de Ucrania visita Israel: Mari煤pol es nuestra Masada, en referencia a la guerra judeo-romana. La referencia a la "no financiaci贸n de Azov" es un vestigio de la antigua legislaci贸n, como demuestra su referencia a la milicia como un "batall贸n" porque se ha convertido desde entonces en un regimiento. En 2015, el ya fallecido congresista dem贸crata John Conyers, de Michigan, present贸 una enmienda que prohib铆a el apoyo estadounidense a la milicia, y la Enmienda Conyers se incluy贸 posteriormente en los presupuestos anuales de defensa.* prohibido en Rusia por extremista y terrorista.

