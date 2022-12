https://sputniknews.lat/20221221/sunak-se-niega-a-ceder-ante-las-demandas-de-los-trabajadores-de-salud-de-una-mejora-salarial-1133807491.html

Sunak se niega a ceder ante las demandas de los trabajadores de salud de una mejora salarial

El primer ministro del Reino Unido reiteró que el Órgano de Revisión Salarial del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) ya había tenido en cuenta la inflación futura. Sin embargo, pareció insinuar la posibilidad de un replanteamiento del asunto en el futuro."Habrá un proceso para el próximo año. La puerta siempre está abierta para hablar con todos para ser constructivos sobre cómo abordaremos estas cosas en el futuro", señaló.El interrogatorio de Rishi Sunak por parte de los parlamentarios se produjo cuando las conversaciones de última hora entre el secretario de Salud del Reino Unido, Steve Barclay, y los sindicatos de la salud no lograron ningún avance. Unite, el segundo sindicato más grande del país, calificó las negociaciones de "inútiles".Barclay declaró que las huelgas eran "profundamente lamentables" y agregó que la mayoría del personal de ambulancias ya había obtenido un aumento salarial de al menos un 4%, lo que elevó las ganancias promedio a 47,000 libras (57,083 dólares).Advertencias de "daños y riesgos" para los pacientesEl Reino Unido sufre por una ola de protestas a medida que el costo de vida se dispara y las ganancias no logran mantenerse al día con la inflación. Los trabajadores de ambulancias, el personal de aduanas e inmigración, los conductores de autobuses y los trabajadores de correos han recurrido a las huelgas por el conflicto de pagos. La protesta de ambulancias del 21 y 28 de diciembre involucra a paramédicos, operadores de llamadas, asistentes de atención de emergencia y técnicos.Mientras que las llamadas de categoría 1 clasificadas como las situaciones más peligrosas para la vida, como un paro cardíaco, serán atendidas. Mientras que las personas que sufran otras afecciones graves como un accidente cerebrovascular, clasificado como categoría 2, podrían quedar sin la debida respuesta.La Confederación del NHS enfatizó que había una "profunda preocupación entre los líderes del NHS sobre el nivel de daño y riesgo que podría afectar a los pacientes mañana y en el futuro", ya que "muchos ahora nos dicen que no pueden garantizar la seguridad del paciente".Si bien el personal de ambulancias que busca aumentos de sueldos por encima de la inflación no llegó a sugerir una cifra específica, el Colegio Real de Enfermería (Royal College of Nursing, RCN) exigió un aumento salarial del 19%, un 5% por encima de la tasa de inflación. El Gobierno ha calificado esta demanda como "inasumible".La secretaria general y directora ejecutiva de RCN, Pat Cullen, afirmó que "realmente lamentaba" el sufrimiento de todos los pacientes debido a las interrupciones resultantes de la huelga. Los miembros del RCN se declararon en huelga el 15 de diciembre, y una segunda huelga el 20 de diciembre. Cullen está dispuesta a negociar, "pero no tenemos la oportunidad de hacerlo porque no podemos llegar a una mesa para hablar con el Gobierno".El 25 de noviembre, las enfermeras británicas que exigen la subida de salario, anunciaron dos huelgas en diciembre por primera vez en la historia de 100 años de este sindicato. Aproximadamente 100.000 trabajadores de hospitales participaron en la protesta del 20 de diciembre, y algunas informaron a los medios que con sus ingresos actuales no podían pagar la calefacción a pesar de trabajar más de 10 horas al día.

