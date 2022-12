https://sputniknews.lat/20221222/elaiita-y-elkinstantonita-los-nuevos-minerales-descubiertos-en-un-meteorito-1133876300.html

Elaiita y elkinstantonita: los nuevos minerales descubiertos en un meteorito

Estaban alojados en una roca de grandes dimensiones, enterrada en África, y si bien ahora es objeto de estudio, no tiene aún un dueño dispuesto a adquirirla... 22.12.2022, Sputnik Mundo

Elaiita y elkinstantonita: los nuevos minerales descubiertos en un meteorito Estaban alojados en una roca de grandes dimensiones, enterrada en África, y si bien ahora es objeto de estudio, no tiene aún un dueño dispuesto a adquirirla. Una experta nos explica por qué es importante este hallazgo.

Una roca rojiza de aproximadamente 15.150 kilos es la fuente de este hallazgo registrado en la zona de El Ali, en Somalia.El meteorito estaba enterrado hace una incontable cantidad de años. Se desconoce en qué momento cayó en la tierra, pero era conocido por los habitantes de la zona que convivían con él.En el año 2019 una empresa minera la encontró. Y luego fue enviado a China para ser inspeccionado, aunque hoy el meteorito no tiene comprador: nadie se ha dispuesto a pagarlo, incluido el gobierno somalí.Investigadores de la Universidad de Alberta (Canadá) descubrieron que este meteorito posee elaiita y elkinstantonita, pero la Asociación Mineralógica Internacional analiza un posible tercer material.Se estima que hay más de 5.000 especies minerales identificadas hasta el momento. "Es súper interesante para la ciencia geológica de los minerales expandir la lista de los conocidos, con este descubrimiento", agregó la especialista."Siempre que existe la sospecha de un nuevo mineral, muchos estudios se hacen para confirmar que realmente no ha sido estudiado o descubierto antes", dijo la experta.De todas formas, aclaró que por ser "minerales raros" hallados en un meteorito, no puede pensarse en su uso para actividades de la vida cotidiana, sino que, por el momento, el interés es en el área científica.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

