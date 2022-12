https://sputniknews.lat/20221223/azerbaiyan-acusa-a-armenia-de-simular-la-normalizacion-de-relaciones-1133903372.html

Azerbaiyán acusa a Armenia de simular la normalización de relaciones

Azerbaiyán acusa a Armenia de simular la normalización de relaciones

MOSCÚ (Sputnik) — Armenia, en vez de dedicarse a la normalización de las relaciones con Azerbaiyán, está simulando este proceso, declaró el canciller azerí... 23.12.2022, Sputnik Mundo

El ministro de Exteriores azerí adujo como ejemplo publicaciones en Telegram, en las que se afirma que precisamente Azerbaiyán se niega a sostener negociaciones sobre el tratado de paz, cuyo borrador fue entregado por Ereván a Bakú. Al mismo tiempo, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, al intervenir el 22 de diciembre en el Parlamento de su país declaró que "Armenia, basándose en las propuestas que presentó, está preparada para firmar ese documento en cualquier momento", recordó. Eso demuestra que los esfuerzos no van dirigidos a lograr una normalización real, sino a simular ese proceso, apuntó Bairamov que señaló que en Azerbaiyán no ven nada nuevo en eso, porque, según él, Armenia lleva manteniendo esa posición 30 años. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Exteriores armenio, Vaan Unanián, informó que Ereván pidió posponer la reunión entre los cancilleres de Armenia, Azerbaiyán y Rusia, fijada para celebrarse en Moscú el 23 de diciembre, por la situación con el bloqueo del corredor de Lachín (que une a Armenia con Nagorno Karabaj). El titular de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, comunicó que lamenta la negativa del canciller armenio, Ararat Mirzoyán, de ir a Moscú para participar en las consultas tripartitas sobre la firma del tratado de paz, cuya celebración en Rusia fue acordada a principios de este diciembre. El conflicto en Karabaj estalló en 1988, cuando la región autónoma de Nagorno-Karabaj, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Durante la confrontación armada de 1992–1994, Azerbaiyán perdió el control sobre Nagorno Karabaj y siete distritos adyacentes. Desde 1992 se sostienen negociaciones sobre la solución pacífica del conflicto en el marco del Grupo de Minsk de la OSCE, encabezado por tres copresidentes: Rusia, EEUU y Francia. Azerbaiyán insiste en la conservación de su integridad territorial, mientras que Armenia defiende los intereses de la no reconocida República de Nagorno Karabaj, que no es parte de las negociaciones.

