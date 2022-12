https://sputniknews.lat/20221223/conoce-la-dieta-que-te-permite-adelgazar-y-ademas-tratar-enfermedades-1133911766.html

Conoce la dieta que te permite adelgazar y además tratar enfermedades

La dieta permite bajar de peso en poco tiempo y tratar enfermedades como la diabetes tipo dos, o los efectos de quimioterapia. Aunque esta dieta es popular en los últimos años, no todas las personas pueden implementarla. Una nutricionista explica en qué consiste.

La dieta cetogénica surgió como un tratamiento a ciertas patologías, pero luego empezaron a verse los efectos adelgazantes. Se obliga al cuerpo a circular por rutas metabólicas diferentes a las convencionales, para obtener las calorías necesarias para vivir."El cuerpo quema grasa e ingresa en un estado llamado cetosis", dijo a Zona Violeta la nutricionista uruguaya Claudia Bello."El contenido de azúcares o carbohidratos [que se consumen durante este proceso] es muy pequeño. Debe ser menor a 50 gramos al día, porque esto coloca al cuerpo en cetosis para bajar de peso", apuntó Bello.En cuanto al consumo de harinas, a la hora de comer galletas, panes, tartas u otros alimentos, se sustituye el trigo por harinas de semillas como la chía o el sésamo porque no son agentes de hidrato de carbono, si no proveedores de grasas y fuentes de proteínas."El descenso de peso puede verse entre la semana y 10 días, pero depende de la adaptación de cada organismo a este cambio. En algunos casos puede llegar a verse al mes y medio", agregó la nutricionista."La cetosis a largo plazo, y en algunas personas a corto plazo, puede llegar a ser muy perjudicial. Se acumulan en sangre cuerpos cetónicos que, si ingresan o pasan a determinados órganos, pueden causar lesiones irreversibles”, advirtió Bello.Por este motivo, según la especialista, es importante que esta dieta "se realice mediante una consulta con un equipo médico multidisciplinario", pues no es apta para todo tipo de personas. Y el tiempo estimado para realizar este tipo de dietas es "no más de tres meses".Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

