EEUU señala "desinformación" de AMLO por acusar su injerencia en la crisis política de Perú

EEUU señala "desinformación" de AMLO por acusar su injerencia en la crisis política de Perú

2022-12-23

2022-12-23T20:07+0000

2022-12-23T20:07+0000

Desde el 7 de diciembre estalló el descontento social en Perú luego de que el Congreso determinara la vacancia presidencial en contra de Pedro Castillo, hoy arrestado y sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte.Miles de peruanos han salido a las calles para exigir elecciones adelantadas, el llamado a una asamblea constituyente que sustituya la actual carta magna, dimanada de la gestión de Alberto Fujimori, y garantías al arrestado mandatario Castillo.Además, alrededor de 30 manifestantes han perdido la vida por actos represivos de la Policía Nacional y las fuerzas armadas, según acusaciones de autoridades locales y bajo llamados al uso legal de la fuerza por la Defensoría del Pueblo.En ese marco, López Obrador ofreció asilo político a la esposa y los dos hijos de Castillo en México, además de que ha abordado la situación en repetidas ocasiones en su conferencia matutina, lo que valió la expulsión del embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, quien voló a la Ciudad de México desde lima el 22 de diciembre.EEUU contra postura de AMLOEl presidente de México divulga desinformación acerca de la crisis política en Perú, consideró la embajada de Estados Unidos en la nación andina, de acuerdo con una exclusiva de Bloomberg.López Obrador adelantó que en enero de 2023, durante una reunión que tiene agendada con su par estadounidense, Joe Biden, solicitará que no haya injerencismo en la región latinoamericana, para evitar que "sucedan cosas como la de Perú".Además, el titular del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, sostuvo una llamada telefónica con la presidenta Boluarte, a quien le refrendó el apoyo de Washington a su gestión, un gesto que fue criticado por periodistas y analistas políticos como injerencismo golpista.Cuestionada por Bloomberg, la embajada estadounidense no aludió a las calificaciones de López Obrador pero aseguró que apoya la gobernabilidad democrática y el estado de derecho no sólo en Perú sino en todo el hemisferio occidental."Y rechaza cualquier desinformación que argumente ideas contrarias. Apoyamos el Perú en su llamado a la paz y la unidad", aseveró la representación diplomática de la Administración Biden en el país sudamericano.La embajada agregó que Washington continuará trabajando con las instituciones democráticas peruanas y señaló su intención de trabajar de cerca con la presidenta Boluarte y todos los cuerpos de su gobierno.

