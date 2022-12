https://sputniknews.lat/20221223/el-desequilibrio-mundial-y-reivindicaciones-territoriales-determinaran-el-futuro-de-la-antartida-1133901215.html

El desequilibrio mundial y reivindicaciones territoriales determinarán el futuro de la Antártida

En diciembre de 2022, el Tratado Antártico cumple 63 años. Aunque el acuerdo sigue respetándose, el cambio climático deja lugar a dudas sobre lo que podría... 23.12.2022, Sputnik Mundo

El glaciólogo Jefferson Cardia Simoes, profesor de Geografía Polar en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), señaló a Sputnik que los intereses en el continente helado son diversos e involucran a varios países. Oficialmente, hay siete países que tienen reclamaciones territoriales sobre partes de la Antártida presentados antes del Tratado Antártico, es decir antes de 1959: Argentina, Chile, el Reino Unido, Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda. Pero todos los demás países del mundo "no reconocen estas reivindicaciones", afirma Simoes.El glaciólogo señala que los intereses en la Antártida pueden ser medioambientales como es "una parte esencial del sistema medioambiental de la Tierra", así como científicos y políticos, incluso estratégicos. Sin embargo, no es solo la defensa del medioambiente y el alto potencial en investigación lo que interesa a los países. Hay cuestiones políticas y estratégicas relevantes que debatir sobre el continente.Destaca también que el futuro de la Antártida lo deciden 29 los países con derecho a voto. Simoes señala que no ve ninguna evidencia categórica de que van revisar el Tratado, pero añade que "el mundo evidentemente está muy desequilibrado" tras la pandemia del COVID-19.Además del tratado firmado en 1959 en Washington, EEUU, posteriormente se crearon otros documentos para la preservación del continente, formando el llamado Sistema del Tratado Antártico. Entre ellos se encuentra el Protocolo de Madrid, firmado en la capital española el 4 de octubre de 1991, que entró en vigor el 14 de enero de 1998. Este acuerdo tiene por objeto la protección integral del continente helado durante un periodo mínimo de 50 años, y puede modificarse posteriormente por decisión unánime de los miembros consultivos del Tratado Antártico.El experto concluyó comentando los recientes preocupaciones de Australia sobre el aumento del uso de los centros de investigación con fines militares. Destacó que esto no ocurre, los únicos movimientos militares conocidos conciernen a Chile y Argentina, que siempre han mantenido una presencia militar en la región. También subrayó que esta presencia ha disminuido."Esas bases no tienen científicos. Básicamente son militares, desarmados, que a menudo ofrecen apoyo a la comunidad científica y otras veces solo están allí para hacer acto de presencia. Aparte de eso, no tenemos pruebas de nada".

