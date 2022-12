https://sputniknews.lat/20221223/la-policia-espanola-detiene-en-madrid-a-uno-de-los-fugitivos-mas-buscados-por-el-fbi--video-1133894584.html

La Policía española detiene en Madrid a uno de los fugitivos más buscados por el FBI | Video

La Policía española detiene en Madrid a uno de los fugitivos más buscados por el FBI | Video

MOSCÚ (Sputnik) — La Policía Nacional de España informó haber detenido en Madrid a uno de los diez prófugos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones... 23.12.2022, Sputnik Mundo

2022-12-23T12:27+0000

2022-12-23T12:27+0000

2022-12-23T12:27+0000

españa

policía nacional de españa

madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/0c/16/1119603061_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_079e600d8075356649341c0706e9ca89.jpg

"Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el FBI, US Marshals y la OCN INTERPOL Madrid, han detenido a M.J.P. uno de los criminales incluidos en la lista Ten Most Wanted Fugitives del FBI", indica el comunicado. Se trata de Michael James Pratt, de origen neozelandés, quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por delitos de pornografía infantil, explotación sexual, agresión sexual y ganancias ilícitas. La nota detalla que el delincuente se dedicaba a la producción audiovisual de pornografía, reclutando mediante engaños a menores y mujeres de corta edad, llegando a ganar más de 17 millones de dólares. Pratt pagaba a otras mujeres para que convenciesen a las víctimas que el material nunca sería publicado así como las retenía y obligaba a realizar prácticas sexuales. "Se trata de la primera detención en nuestro país de uno de los delincuentes incluidos en la lista 'Ten Most Wanted Fugitives del FBI'", destaca el texto.

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

policía nacional de españa, madrid