AMLO manda mensaje navideño: "No al racismo, no al clasismo, no a la discriminación"

El mandatario aseveró que la fecha es importante, pues se conmemora el nacimiento de Cristo, quien, dijo, ha sido el defensor más importante de la gente pobre, de la gente humilde y de los humillados.En un mensaje en donde estuvo acompañado de su esposa, la investigadora y escritora Beatriz Gutiérrez Müller, López Obrador deseó salud y felicidad para todos los mexicanos. "Deseo que aunque sea una cena modesta, la disfrutemos con toda la familia porque eso también es muy importante", dijo. El presidente envió abrazos a todos los ciudadanos, incluidos sus adversarios a quienes reiteró que a pesar de las diferencias, el amor es lo que pesa más. Gutiérrez Müller también envió sus mejores deseos para todos los mexicanos y destacó que el nacimiento que escogieron fue hecho por artesanos chiapanecos. Al respecto, López Obrador recordó que los pueblos indígenas "son la verdad más íntima de México y de América Latina"El presidente mexicano reveló que estará acompañado de su esposa, sus cuatro hijos y sus dos nietos.

