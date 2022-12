https://sputniknews.lat/20221226/iran-reitera-que-no-esta-implicado-en-el-conflicto-de-ucrania-1133970166.html

Irán reitera que no está implicado en el conflicto de Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Irán no participa en el conflicto de Ucrania y considera irresponsable la retórica de amenazas en su contra, declaró en una rueda de prensa... 26.12.2022, Sputnik Mundo

"Reitero, no participamos en el conflicto de Ucrania y estamos dispuestos a contribuir a encontrar una solución a la crisis y a establecer la paz en este país", dijo, citado en el canal de Telegram de la Cancillería iraní.Las acusaciones contra Irán no ayudarán a Ucrania, ni tampoco a su pueblo ni a sus autoridades, recalcó. La semana pasada el asesor del jefe de la oficina de Volodímir Zelenski, Mijaíl Podoliak, llamó a dejar de lado "las sanciones que no funcionan" contra Irán e instó a destruir las fábricas iraníes donde se manufacturan drones y misiles y detener a sus proveedores. Los países occidentales afirman que Irán supuestamente está suministrando vehículos aéreos no tripulados a Rusia para los combates en Ucrania. Moscú y Teherán rechazaron reiteradamente esas acusaciones. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, indicó que Teherán suministró drones a Rusia, pero eso ocurrió unos meses antes del inicio de la operación especial en Ucrania.

